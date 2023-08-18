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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия гарантирует достойное гуманное отношение тем украинским военным, которые повернут оружие против киевского режима или капитулируют перед ВС РФ. Комментарий Захаровой опубликован на сайте МИД.
Захарова подчеркнула, что киевская хунта продолжает обстреливать российскую территорию, из-за чего умирают люди, разрушаются жилые дома, школы, больницы.
Официальный представитель МИД РФ отметила, что украинский народ стал жертвой политики англосаксов.
Напомним, ранее Захарова заявила, что киевский режим выполняет задание англосаксов по уничтожению православия. Эту теорию подтверждает и тот факт, что мировое сообщество продолжает молчать по поводу преступлений Киева в отношении священнослужителей и православного наследия.
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Екатерина Коршунова