МИД РФ прокомментировал ситуацию с генконсульством КНР в Одессе

В МИД России заявили, что Москва, в связи с ситуацией вокруг генконсульства Китая в Одессе, предоставила Пекину необходимые пояснения о ходе СВО.





Соответствующая информация размещена на официальном сайте внешнеполитического российского ведомства.МИД РФ заявил, что 20 июля ведомство направило посольству КНР в Москве пояснения о ходе СВО на Украине. Предоставление таких сведений последовало после информации об ущербе, которое понесло консульство КНР в Одессе.Российское ведомство заверило, что каналы связи Москвы с Пекином работают бесперебойно и тесное сотрудничество между сторонами продолжается.Bloomberg: Россия и Китай за прошлый год провели рекордное количество совместных военных маневровРоссийско-китайские военные учения пройдут в Японском мореМИД РФ: Россия прорабатывает новые маршруты вывоза зерна