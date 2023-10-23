В МИД РФ прокомментировали заявления НАТО по Арктике

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Представитель военного комитета НАТО адмирал ВМФ США Роб Бауэр заявил, что Североатлантическому альянсу надлежит готовиться к конфликту в Арктике, учитывая возможности, которыми обладает в регионе Россия. В МИД РФ прокомментировали эти высказывания американского военного.
МИД РФ неоднократно подчеркивал, что Россия не преследует каких-либо агрессивных целей в Арктике и всегда готова поддерживать и развивать мирное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами в регионе.
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