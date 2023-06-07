МИД РФ раскрыл, от чего зависит возобновление переговоров с Украиной

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По ее словам, процесс возможен лишь в том случае, если украинская сторона признает новые геополитические реалии. Она также подчеркнула, что призывать РФ к переговорам не надо, потому что она не выступала против диалога.
«Сегодня возобновление прерванного киевским режимом переговорного процесса зависит исключительно от готовности украинских властей и их западных кураторов», - отметила Захарова.Ранее «Радио 1» сообщало, что МИД РФ призывает США к ответу за взрыв на Каховской ГЭС.