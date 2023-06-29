МИД РФ раскрыл последствия втягивания Украины в НАТО

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В МИД РФ заявили, что втягивание Украины в НАТО ведет к эскалации конфликта
В МИД РФ заявили, что втягивание Украины в НАТО может стать причиной эскалации конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.
В российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что, если бы представители Франции стремились усадить Украину за стол переговоров, то им стоило бы не вести дело к эскалации противостояния посредством втягивания в него государств НАТО.
Напомним, некоторое время назад издание Le Monde сообщало, что правительство Франции рассматривает вариант присоединение Украины к НАТО в качестве самостоятельной безопасности.
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В российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что, если бы представители Франции стремились усадить Украину за стол переговоров, то им стоило бы не вести дело к эскалации противостояния посредством втягивания в него государств НАТО.
«Парижу стоило бы оказать давление на режим Зеленского и его кураторов из Соединенных Штатов Америки и Великобритании», - сообщили в МИД РФ.
Напомним, некоторое время назад издание Le Monde сообщало, что правительство Франции рассматривает вариант присоединение Украины к НАТО в качестве самостоятельной безопасности.
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Татьяна Лаврова