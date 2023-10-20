Замглавы МИД Рябков рассказал, в каком случае Россия испытает ядерное оружие

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Россия не намерена первой возобновлять проведение ядерных испытаний. Об этом заявил заместитель главы министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Согласно его заявлению, опубликованному на сайте МИД, российская сторона в настоящее время проводит проверку информации Национального агентства ядерной безопасности США о том, что организация осуществляет на полигоне в Неваде подземный взрыв с использованием химических реактивов.
По словам Рябкова, если это действительно так, то речь не идет о проведении ядерных испытаний, а данный взрыв не противоречит ни мораторию США на ядерные испытания, ни положениям так и не вступившего в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Замминистра подчеркнул, что Москва продолжает следить за ситуацией. Он также напомнил слова президента РФ Владимира Путина из послания Федеральному Собранию РФ о том, что Россия проведет ядерные испытания только в том случае, если ранее это сделают США.
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По словам Рябкова, если это действительно так, то речь не идет о проведении ядерных испытаний, а данный взрыв не противоречит ни мораторию США на ядерные испытания, ни положениям так и не вступившего в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
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Александр Бойцов