МИД РФ: Россия не пытается создать с Китаем и КНДР союз против США

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РФ не пытается создать с Китаем и Северной Кореей союз против США, Южной Кореи и Японии.
Об этом рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.
Он отметил, что создание форматов «узкого состава» проходит в русле линии США по удержанию доминирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».
По его словам, все члены этой группы разделяют идею о формировании многополярного мира и стремятся к взаимовыгодным и равноправным отношениям.
Путин подчеркнул, что многополярный мир формируется естественным образом благодаря росту потенциала множества стран, включая Китай, и не является следствием доминирования одной силы или суверена.
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Он отметил, что создание форматов «узкого состава» проходит в русле линии США по удержанию доминирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».
«Мы со своей стороны не преследуем цель формировать антагонистические союзы в духе «холодной войны», - заявил Бурмистров в ответ на вопрос о том, будут ли РФ, КНДР и КНР создавать союз, который выступит противовесом треугольнику США-Южная Корея-Япония.Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул в эксклюзивном интервью китайскому Центральному телевидению, что страны, объединенные в БРИКС, не стремятся к роли второстепенных актеров, подчиненных какому-либо суверену.
По его словам, все члены этой группы разделяют идею о формировании многополярного мира и стремятся к взаимовыгодным и равноправным отношениям.
Путин подчеркнул, что многополярный мир формируется естественным образом благодаря росту потенциала множества стран, включая Китай, и не является следствием доминирования одной силы или суверена.
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Мария Фирсова