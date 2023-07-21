МИД РФ: Россия прорабатывает новые маршруты вывоза зерна

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Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия прорабатывает новые маршруты своего сельхозэкспорта на фоне осложнения ситуации в Черном море после прекращения зерновой сделки.
По словам заместителя главы российского внешнеполитического ведомства, маршруты вывоза зерна уже прорабатываются. Об этом он сообщил в ходе брифинга.
Он назвал разработку решения сложным логистически-техническим вопросом. Вершинин также добавил, что Москва проводит переговоры с африканскими странами и активно обсуждает возможность и способы доставки зерновых грузов.
Зерновая сделка прекратила свое действие 18 июля. Москва заявила о невыполнении условий сторонами соглашения и уведомила о прекращении инициативы ООН, Турцию и Украину.
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Он назвал разработку решения сложным логистически-техническим вопросом. Вершинин также добавил, что Москва проводит переговоры с африканскими странами и активно обсуждает возможность и способы доставки зерновых грузов.
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Анастасия Крестьянова