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МИД РФ: Россия следит за испытаниями на полигоне в Неваде

28 ноября 2023, 12:46
Фото: пресс-служба МИД РФ

Фото: пресс-служба МИД РФ

Москва наблюдает за испытаниями, которые проводит американская сторона на полигоне в Неваде. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
В эфире телеканала RT дипломат сообщила, что недавний взрыв не был испытанием ядерного оружия, что подтвердил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Таким образом, американцы не нарушили ни мораторий США на ядерные испытания, ни так и не вступивший в силу договор о Всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Тем не менее, российская сторона будет внимательно следить за Вашингтоном, чтобы этого не произошло и в дальнейшем.

«Мы будем следить за развитием ситуации», — указала Захарова.


Также представитель российского МИД напомнила, что президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что российская сторона не будет первой проводить ядерные испытания. Однако если их проведут США, то и Россия будет готова пойти на это.

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#захарова
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Столтенберг: Украина приблизилась к НАТО, но ее туда пока не приглашали
28 ноября 2023, 12:58

Фото: iStock/Michele Ursi

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом альянса, однако временные рамки он не уточнил, передает интернет-издание Index.
«Будущее Украины - в НАТО. Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде, и мы продолжим поддерживать ее в проведении необходимых реформ на пути к членству», - заявил Столтенберг перед двухдневной встречей глав внешнеполитических ведомств стран - членов НАТО в Брюсселе.

При этом он отметил, что Украину пригласят в альянс только после того, как Киев выполнит все условия и все союзники одобрят это приглашение.
Столтенберг напомнил, что все страны НАТО обязались выделить Украине помощь на 500 млн евро, чтобы удовлетворить важнейшие потребности Киева.

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Песков: НАТО была создана, чтобы противостоять России
28 ноября 2023, 12:29

Фото: kremlin.ru

Организация Североатлантического договора (НАТО) была создана для того, чтобы противостоять России и сдерживать её, с таким заявлением выступил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«НАТО считает Россию противником. И НАТО всё-таки, я все время это повторяю, НАТО - это альянс, который был создан как инструмент конфронтации. Пока что альянс не отказывается от своих планов по сдерживанию России и по, что называется, закланию украинского народа как жертв ритуальных в борьбе с Россией», - заявил Песков.

По его словам, сама структура Североатлантического альянса выстроена так, чтобы было возможно противодействовать России.

Поэтому, отвечая на вопрос о возможности эскалации конфликта между РФ и НАТО, Песков заявил, что российское правительство здраво оценивает все возможные риски и выстраивает свою дальнейшую стратегию в соответствии с реалиями сегодняшнего дня.

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#правительство
#нато
#рф
#дмитрий песков
#украина
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Британский премьер Риши Сунак сорвал встречу с греческим коллегой Мицотакисом
28 ноября 2023, 12:26

Фото: istockphoto/Toni Aules

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отменил назначенную на вторник, 28 ноября, встречу с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом за несколько часов до того, как она должна была состояться.
Греческий премьер заявил, что раздосадован этим фактом, так как хотел в числе прочих обсудить с британским коллегой вопрос возвращения мраморных статуй Парфенона из Британского музея. В заявлении Мицотакиса, переданном в РИА Новости, говорится, что, помимо греческих скульптур, планировалось также коснуться вопросов международной повестки: ситуации на Украине, на Ближнем Востоке, климатический кризис, вопросы миграции.

Что касается скульптур Парфенона, то позиция Греции по этому вопросу хорошо известна, заявил Мицотакис. Греция десятилетиями добивается возвращения скульптур в страну, называя их неотъемлемой частью национального достояния, заявляя, что не было никакого разрешения на вывоз древних статуй из страны. Британский посланник в Константинополе с 1799 по 1803 год лорд Элгин вывез огромное количество произведений древнегреческого искусства, которые позже выкупил Британский музей.

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#музей
#страны
#кризис
#греция
#премьер-министр
#великобритания
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Китаевед Островский раскрыл сроки начала войны Китая и Тайваня
Китаевед Островский допустил начало войны с Тайванем в январе
28 ноября 2023, 12:23

Фото: IStock/grynold

Китай не станет проявлять снисходительность к пропаганде независимости Тайваня. Об этом заявил официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам острова Чэнь Биньхуа. Он подчеркнул, что «независимость Тайваня» означает войну.
Заместитель главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока», профессор МПГУ им. Ленина Андрей Островский отметил, что заявление не означает фактическое начало военных действий. В беседе с «Радио 1» он назвал это призывом не голосовать за Демократическую прогрессивную партию.
«До войны ещё далеко. Это заявление нужно для того, чтобы на Тайване подумали, нужно ли им голосовать за демократическую партию. Китайцы объявили позицию, что в случае, если победит эта партия и Тайвань объявят о независимости, то можно будет готовиться к войне», — сказал Островский.
Выборы на Тайване запланированы на 13 января. Однако, по словам эксперта, судить о возможном победителе рано.

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#выборы
#партия
#китай
#война
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В Финляндии хотят снести здание генконсульства России
Yle: мэрия финского Турку планирует снести здание бывшего консульства России
28 ноября 2023, 11:51

Фото: iStock/Ruma Aktar

Мэрия финского города Турку хочет выкупить здание бывшего консульства России и снести его. Об этом сообщает телерадиоканал Yle.
Отмечается, что власти города уже договорились с государственной компанией Senaatti-kiinteistot, которая является действующим владельцем здания, стоимость которого оценивается в 1,6 миллиона евро. 

Здание, возведённое в 1974 году, занимает площадь в 3,5 тысячи квадратных метров. 

После сноса здания консульства РФ на его месте планируется постройка нового, в котором, предположительно, расположится детский сад. 

Напомним, что генконсульство России в Турку было закрыто в ответ на завершение работы финского посольства в Санкт-Петербурге. 

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#снос
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Зюганов назвал дату объявления Совфедом выборов президента РФ
Зюганов: 13 декабря Совфед объявит о начале президентской кампании
28 ноября 2023, 11:46

Фото: сайт Кремля

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что уже 13 декабря Совет Федерации объявит о президентских выборах, которые запланированы на март 2024 года.
«По моим данным, 13 декабря Совет Федерации официально объявит начало президентской выборной кампании», - сказал Зюганов журналистам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следующий президент России должен быть таким же как действующий российский лидер Владимир Владимирович Путин.

Ранее Путин заявил, что использование избирательными комиссиями современных стандартов спровоцировало рост доверия к выборам среди россиян. По его словам, использование избирательными комиссиями современных стандартов позволило добиться существенного роста доверия и к выборам, и к самой избирательной системе. Также глава российского государства заявил, что отличительной чертой российской избирательной системы является максимальная информационная открытость.

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#рф
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В конгрессе США призвали прекратить финансировать проигранный конфликт на Украине
Конгрессвуман Грин: США должны прекратить спонсировать конфликт на Украине
28 ноября 2023, 11:36

Фото: iStock/ValleraTo

Член американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что правительство США должно переставать передавать Украине деньги для финансирования уже проигранного конфликта. Об этом она написала в своей соцсети X.
«Безопасность границ США не должна быть совмещена с финансированием проигранного конфликта на Украине. Украина — это не пятьдесят первый штат США», — считает Грин.

По ее словам, любое предложение, в рамках которого планируется совмещение вопроса безопасности американских границ и бесконечное спонсирование Украины является «пощечиной американцам».

Ранее сообщалось, что в ближайшее время группа народных депутатов от партии «Слуга народа» собирается отправиться из Украины в США. Основная цель поездки заключается в тесном взаимодействии депутатов партии с американскими конгрессменами, с целью убедить их продолжать поддерживать Украину.

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Чехия требует от ЕС исключения российской стали из списка санкций
Министр Чехии Сикела подтвердил просьбу к ЕС о вынесении стали РФ из-под санкций
28 ноября 2023, 10:58

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Чехия потребовала от властей Евросоюза сделать для неё исключение на запрет импорта российской стали до 2028 года, поскольку страна не сможет обойтись без этих поставок. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Йозеф Сикела.
Он отметил, что, в частности, чешская строительная промышленность придёт в упадок без российской стали, поэтому выразил надежду на положительное решение властей ЕС. 

Сикела также подчеркнул, что санкции должны наносить ущерб тому, в чьём отношении они введены, а не тому, кто их ввёл. Таким образом он напомнил властям, что санкции против России не должны негативно сказываться на экономике стран Евросоюза. 

При этом чешский министр добавил, что страна рассматривает альтернативы российской стали. Например, налаживание импорта с Китаем позволит поставлять китайскую сталь. Однако она, по словам Сикелы, намного хуже по качеству, чем российская. Иные альтернативы в настоящее время ещё не найдены. 

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Рябков: США на Украине столкнутся с отрицательным опытом Вьетнама и Афганистана
28 ноября 2023, 10:54

Фото: istockphoto/donfiore

Успешное завершение спецоперации на Украине является решающей предпосылкой для того, чтобы Вашингтон наконец скорректировал своё мышление. Иначе США рискуют снова наступить на «вьетнамские или афганские грабли».
Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Дипломат вспомнил опыт 70-х годов, когда американцам все-таки пришлось признать противника равным себе. К сожалению, это произошло лишь на короткое время, и США с вечной самоуверенностью отправились усмирять Афганистан. Это очередное их вмешательство во внутренние дела другого государства закончилось поспешным отступлением, весьма напоминавшим бегство.

Рябков не исключает подобного развития событий и на Украине, если Вашингтон не сумеет избежать прежних ошибок. Если же взгляды и действия США будут скорректированы с учетом прошлого опыта, это даст возможность для возвращения к нормальным двусторонним отношениям, в настоящее время практически полностью ликвидированным, заключил дипломат.

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