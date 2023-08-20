МИД РФ: Россия так и не дождалась реакции международного сообщества на убийство Дарьи Дугиной

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Россия так и не услышала никакой реакции международных правозащитных и прочих организаций на убийство Дарьи Дугиной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова отметила, что после расправы над Дугиной череда терактов, направленных против российских журналистов и общественников, со стороны киевского режима продолжается. Она вспомнила убийства Журавлева, Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина. Она в очередной раз обратила внимание международных судебных инстанций и правозащитных организаций на то, как грубо попираются права журналистов, как цинично используются против них террористические методы.
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Александр Бойцов