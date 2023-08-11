МИД РФ: Россия выступает против ядерной войны, но делает все для своей безопасности

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РФ выступает против начала ядерной войны, а также исходит из того, что в ней не может быть победителей. При этом страна делает все необходимое для защиты национальной безопасности и суверенитета. Об этом сообщили в МИД РФ.
«Гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и (или) её союзников относится к числу высших государственных приоритетов. При этом руководство нашей страны твёрдо привержено принципу недопустимости ядерной войны», — подчеркнули в МИД.
В МИД также отметили, что в Московской декларации договоренности имеют политический характер, и процедура их расторжения или международным правом не регулируется.
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