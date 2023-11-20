МИД РФ: Россия зеркально ответит на враждебную позицию Британии в визовой сфере

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Министерство иностранных дел предпримет адекватные шаги в ответ на недружественные действия Лондона в визовых вопросах. Об этом заявил директор Второго Европейского департамента российского МИД Сергей Беляев.
Сергей Беляев отметил, что при обсуждении этой темы британские власти как правило ссылаются на большую загруженность миграционных органов страны визовыми обращениями граждан Украины, что, как неизменно подчеркивается, в настоящее время является для Лондона приоритетом. Представитель российского МИД подчеркнул, что любые недружественные шаги Великобритании в сфере визового взаимодействия непременно получат зеркальный ответ с российской стороны. Это также относится и к представителям британских СМИ, работающих в России.
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Александр Бойцов