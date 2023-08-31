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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что международные санкции против Мали после того, как РФ наложила на их продление вето в Совете Безопасности ООН, прекратили свое действие. Заявление Захаровой опубликовано на сайте МИД РФ.
Напомним, ранее Захарова дала комментарий по поводу ухода в отставку министра обороны Великобритании Бена Уоллеса: «агент 006 бесславно покинул поле боя». Захарова отметила, что Уоллес — это «персонаж, который виновен в заражении украинских земель радиацией через поставки киевскому режиму снарядов с обеднённым ураном».
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