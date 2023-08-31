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МИД РФ: санкции в отношении Мали сняты после вето России в СБ ООН

31 августа 2023, 16:03
Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что международные санкции против Мали после того, как РФ наложила на их продление вето в Совете Безопасности ООН, прекратили свое действие. Заявление Захаровой опубликовано на сайте МИД РФ.

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что основания для продления санкций больше нет. По словам Захаровой, попытки найти компромисс не поддержали представители Франции и их западные коллеги, выставившие на голосование проект резолюции, который предусматривает бессрочное продление санкций.

Напомним, ранее Захарова дала комментарий по поводу ухода в отставку министра обороны Великобритании Бена Уоллеса: «агент 006 бесславно покинул поле боя». Захарова отметила, что Уоллес — это «персонаж, который виновен в заражении украинских земель радиацией через поставки киевскому режиму снарядов с обеднённым ураном».

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Путин провел совещание по Красноярскому краю
Путин заявил о необходимости расширения Трансиба и наращивания работы по СМП
31 августа 2023, 17:02

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел совещание по Красноярскому краю, на котором обратил внимание на необходимость расширения Транссибирской магистрали и наращивания работы по СМП.
Глава российского государства отметил, что темпов сбавлять нельзя.

Напомним, Путин поздравил лидера Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости республики. Российский лидер подчеркнул, что наращивание связей между РФ и Киргизией «идёт в русле укрепления безопасности и стабильности».

Путин добавил, что российско-киргизские отношения базируются на принципах партнёрства и союзничества. В своем поздравлении глава российского государства пожелал здоровья и успехов Садыру Жапарову, а гражданам Киргизии — благополучия и счастья.

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Политолог Журавлёв: подмосковные избиратели могут предпочесть ДЭГ голосованию на участке
31 августа 2023, 16:47

Фото: Мособлизбирком

Воспользоваться дистанционным электронным голосованием на предстоящих выборах может больше подмосковных избирателей, чем традиционно прийти на участки. Такое предположение высказал «Радио 1» политолог, научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве Дмитрий Журавлёв.
«ДЭГ – это не только удобно, но и позволяет решить проблемы, которые не возникают в той же Москве, где больше плотность транспортной сети, где всё в шаговой доступности. Конечно, остаётся и возможность проголосовать традиционным способом – на избирательном участке. Но думаю, что этот способ будет меньше востребован, чем электронное голосование. Человек всегда ищет удобство и выбирает то, что ему удобнее», – сказал политолог. 
Журавлёв назвал вполне закономерным то, что избиратели Московской области подали больше всего заявлений на участие в ДЭГ среди жителей российских регионов, где в сентябре пройдут выборы. 
«Меня это не удивляет. Во-первых, в регионе высокий уровень цифровизации жизни, быта отдельного человека. Люди легко к этому адаптируются. Во-вторых, у Подмосковья очень большие размеры – больше, чем у Москвы. В столице не все явно заинтересованы в такой форме голосования. Если ты находишься на своём огороде, ты далеко от своей квартиры», ­– пояснил собеседник «Радио 1»
В этом году в Московской области пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Подать заявление на дистанционное электронное голосование на выборы в Подмосковье, а также отозвать его, можно до 23:59 4 сентября. Для участия в ДЭГ избирателям необходимо подать заявление через портал госуслуг
 
Далее следует дождаться решения. В личный кабинет госуслуг придёт уведомление о результате рассмотрения заявления. Результат «Учтено ЦИК России» означает, что статус участника ДЭГ подтверждён.
 
В дни голосования нужно авторизоваться на портале ДЭГ с помощью учётной записи госуслуг, ознакомится с техническими условиями проведения ДЭГ, подтвердить свою личность и получить доступ к электронному бюллетеню.

Для желающих сохранится возможность прийти на избирательный участок и воспользоваться бумажными бюллетенями. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

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#московская область
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Путин выразил соболезнования лидеру ЮАР в связи с гибелью людей при пожаре
Путин выразил соболезнования президенту ЮАР в связи с пожаром в Йоханнесбурге
31 августа 2023, 14:30

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре президенту Южно-Африканской Республики Рамафосе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства попросил принять искренние соболезнования в связи с последствиями пожара в Йоханнесбурге, в результате которого, погибли более 70 человек. Он также обратился к южноафриканскому коллеге с просьбой передать слова сочувствия семьям погибшим. 
 
Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при ЧП.
 
Ранее сообщалось, что в многоэтажном доме Йоханнесбурга произошел пожар. Известно о 73 погибших и 53 пострадавших. Причины возгорания выясняются, экстренные службы продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди. 

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#юар
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Глава Нагорного Карабаха Арутюнян подаст в отставку
31 августа 2023, 13:48

Фото: iStock/scaliger

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян уйдёт в отставку 1 сентября.
Данное заявление Араик Арутюнян опубликовал на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена).
 
«Я принял это окончательное решение 2 дня назад, принимая во внимание моё взаимодействие со всеми внутренними и внешними игроками и широкой общественностью в последние недели»,- сообщил Арутюнян.
В соответствии с приказом президента, государственный министр Республики Арцаха Гурген Нерсисян будет уволен с должности, а секретарь Совбеза Самвел Шахраманян назначен государственным министром и наделен широкими полномочиями.
 
Нагорный Карабах является спорным регионом на границе Армении и Азербайджана. Самопровозглашенную республику не признают государства-члены ООН.

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#президент
#политика
#новости
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В Турции назвали точную дату встречи Путина и Эрдогана
31 августа 2023, 13:16

Фото: сайт Кремля

Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться 4 сентября в Сочи.
Данную информацию подтвердил турецкий дипломатический источник, пишет «МК».
 
«Пока встреча планируется на 4 сентября», - сообщил источник.
Официально дата встречи пока не объявлялась. Информация о встрече президентов появилась в начале августа. Сообщалось, что Эрдоган ждал Путина в Турции с официальным визитом.

Сообщается, что в ходе грядущих переговоров, российская и турецкая стороны могут обсудить новую формулу для зерновой сделки. Глава МИД Турции Хакан Фидан отправился на Украину, где заслушал мнение, относительно зернового соглашения киевских властей. Они заявили, что в прежнюю сделку возвращаться не хотят, а новые договоренности были бы не против рассмотреть. Затем, турецкий дипломат направится в Москву, где переведет переговоры с российской стороной.

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#россия
#турция
#сочи
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Песков заявил о значительной роли в истории президента СССР Горбачева
Песков заявил, что Горбачев оставил значительный след в истории России
31 августа 2023, 13:08

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Михаил Горбачев оставил значительный след в истории стороны и ее становлении. Он также добавил, что нынешний глава государства Владимир Путин поддерживал с ним отношения.
Об этом спикер Кремля сообщил в ходе брифинга с журналистами. 
 
На вопрос корреспондентов об отношении правительства к первому президенту СССР, Песков ответил, что Горбачев оставил след в истории страны и назвал его значительным.

Ранее, пресс-секретарь российского лидера прокомментировал информацию об исключении из ЕГЭ произведений классиков. Он заявил, что об этом подробнее могут рассказать специалиств из сферы образования.

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#россия
#ссср
#страны
#минпросвещения
#песков
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Лукашенко ответил на требования вывести «Вагнер» из Белоруссии
Лукашенко назвал глупыми требования вывести «Вагнер» из Белоруссии
31 августа 2023, 13:04

Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко ответил на требования Польши и Прибалтики о выводе войск «Вагнер» из Белоруссии.
«Они достукались до того, что уже требуют немедленного вывода их («Вагнер») из Беларуси. Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это - необоснованные и глупые требования», - прокомментировал ситуацию Лукашенко. 

Глава Белоруссии напомнил, что, выдвигая подобные требования, западные сами продолжают увеличивать оборонные бюджеты и наращивать военное присутствие на белорусских границах. 

При этом, вчера вооруженные военные нарушили государственную границу Белоруссии со стороны Латвии. Силовики, нарушившие границу, зашли в Белоруссию на два метра, а затем вернулись назад. Минск незамедлительно проинформировал Ригу о произошедшем и напомнил, что подобные инциденты формируют напряженную атмосферу между странами.

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#вагнер
#лукашенко
#белоруссия
#польша
#военные
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Песков: Россия занимает ответственную позицию по поставкам продуктов в Африку
31 августа 2023, 12:40

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ занимает ответственную позицию по поставкам продуктов питания в страны Африки. Об этом Песков сообщил журналистам.
Песков подчеркнул, что РФ несмотря на невыполнение соответствующих условий по зерновой сделке в отношении нее неоднократно продлевала действие соглашения. По словам пресс-секретаря президента РФ, Россия и сейчас занимает такую же позицию, несмотря на то, что действие сделки прекращено.

Напомним, ранее сообщалось, что Москва рассматривает инициативу президента России Владимира Путина по поставке Турции 1 миллиона тонн зерна для переработки и отправки в нуждающиеся страны в качестве рабочей альтернативы для черноморской сделки. 

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#песков
#лавров
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Захарова отреагировала на отставку главы Минобороны Британии
Захарова об отставке Уоллеса: агент 006 бесславно покинул поле боя
31 августа 2023, 12:23

Фото: iStock/vlad_karavaev

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала комментарий по поводу ухода в отставку министра обороны Великобритании Бена Уоллеса: «агент 006 бесславно покинул поле боя». Об этом Захарова написала в своем телеграм-канале.
Захарова отметила, что Уоллес — это «персонаж, который виновен в заражении украинских земель радиацией через поставки киевскому режиму снарядов с обеднённым ураном». 

Напомним, глава Минобороны Британии Бен Уоллес подал в отставку. Министр оборонного ведомства занимал свой пост около четырех лет. В отставку Уоллес подал по собственному желанию. 

Ранее, Уоллес уже озвучивал свое намерение оставить должность главы ведомства. Он заявлял, что хочет уйти из политики и предсказал перестановки в правительстве страны.

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