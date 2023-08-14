МИД РФ: Соглашение с США о ненацеливании ракет друг на друга не считается «юридически обязывающим»

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Россия считает юридически необязывающим соглашение с США о ненацеливании друг на друга стратегических ядерных ракет, заявил МИД РФ.
Документ, подписанный Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном в 1994 году, носит «политический характер» и «не создает для сторон «каких-либо юридических обязательств», говорится в заявлении МИДа.
При этом ядерная доктрина России требует «непрерывного» ядерного сдерживания в отношении стран и военных блоков, которые рассматривают РФ в качестве потенциального противника, обладают ядерным оружием, другим оружием массового уничтожения, либо просто «значительным боевым потенциалом», подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство.
Изначально Россия соблюдала так называемую Московскую декларацию о ненацеливании ядерных ракет с США. Соответствующее поручение занимавший тогда пост российского президента Борис Ельцин подписал 11 марта 1994 года. Аналогичные договоренности в том же году были достигнуты с Великобританией.
В 2022 году, вскоре после начала СВО на Украине нынешний президент РФ Владимир Путин приказал перевести стратегические ядерные силы РФ в особый режим несения боевого дежурства, а спустя год приостановил действие последнего договора с США об ограничении числа ядерных ракет — СНВ-3.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если бы часть территории России оказалась отторгнута , то Москва была бы вынуждена применить ядерное оружие. Он добавил, что российские враги должны молиться на военных России, так как они не дают разгореться мировому ядерному пожару.
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При этом ядерная доктрина России требует «непрерывного» ядерного сдерживания в отношении стран и военных блоков, которые рассматривают РФ в качестве потенциального противника, обладают ядерным оружием, другим оружием массового уничтожения, либо просто «значительным боевым потенциалом», подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство.
В 2022 году, вскоре после начала СВО на Украине нынешний президент РФ Владимир Путин приказал перевести стратегические ядерные силы РФ в особый режим несения боевого дежурства, а спустя год приостановил действие последнего договора с США об ограничении числа ядерных ракет — СНВ-3.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если бы часть территории России оказалась отторгнута , то Москва была бы вынуждена применить ядерное оружие. Он добавил, что российские враги должны молиться на военных России, так как они не дают разгореться мировому ядерному пожару.
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Артем Путинцев