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Мария Захарова заявила, что Россия призывает Молдавию перестать действовать в угоду Западу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ обратилась к Молдавии с призывом перестать действовать в угоду западным государствам, а также прислушаться к собственным интересам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По ее словам, заявления молдавских политиков о важности сокращения числа дипломатов РФ можно считать деструктивной и лицемерной линией, потому что она игнорирует интересы жителей Молдавии.
Захарова выразила уверенность в том, что у многих молдаван подобная риторика может вызывать отторжение, потому многие из них хорошо относятся к РФ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что жена Зеленского высказалась об участии в госуправлении Украиной.
По ее словам, заявления молдавских политиков о важности сокращения числа дипломатов РФ можно считать деструктивной и лицемерной линией, потому что она игнорирует интересы жителей Молдавии.
«Призываем молдавские власти наконец-то прислушаться к собственным гражданам и перестать в угоду коллективному Западу предпринимать действия, не вызывающие у собственного народа ничего, кроме непонимания и протеста», - подчеркнула Захарова.
Ранее «Радио 1» сообщало, что жена Зеленского высказалась об участии в госуправлении Украиной.
Татьяна Лаврова