МИД РФ: Учения НАТО у границ РФ носят явно провокационный характер

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В министерстве иностранных дел РФ отметили, что учения, которые проводит Североатлантический альянс носят все более агрессивный и провокационный характер. В последнее время они регулярно проводятся вблизи границ России.
В российском дипломатическом ведомстве отметили, что количество солдат, участвующих в маневрах НАТО с каждым годом становится все больше. Если раньше речь шла о каком-то гипотетическом противнике, то теперь военачальники стран блока прямо называют своим неприятелем Россию. На словах соглашаясь с мирными инициативами, предлагаемыми Москвой, на деле демонстративно потрясают оружием прямо у российского порога, заключили в МИД РФ.
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