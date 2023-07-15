МИД РФ: Украина встала на путь ядерного терроризма

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Украинский беспилотник упал в Курчатове, в нескольких километрах от Курской АЭС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту попытку атаки ядерным терроризмом.
Мария Захарова подчеркнула, что Москва решительно осуждает подобные террористические атаки на российские атомные станции, так как они могут привести к непредсказуемым и катастрофическим последствиям.
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Александр Бойцов