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Киевские власти не настроены на мирное разрешение конфликта, они хотят продолжения вооруженного противостояния, об этом заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов.
«Это выступление (делегата с Украины) четко демонстрирует, что киевский режим не настроен ни на какой мир, а настроен лишь на дальнейшее продолжение конфликта, на дальнейшие обвинения в адрес России без поиска путей выхода на урегулирование этого кризиса», - прокомментировал ситуацию Воронцов.
При этом, ранее журналист Марк Темницкий заявил, что если украинская армия не добьется успехов в ближайшее время, союзники подтолкнут ее к подписанию мирного договора на условиях России.
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