МИД РФ: выпады Пашиняна в адрес России неприемлемы и вызывают отторжение

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Послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о независимости от 24 сентября содержит неприемлемые выпады против России и вызывает отторжение у Москвы. Об этом заявило МИД РФ 25 сентября.
Напомним, что Пашинян в видеообращении к народу Армении заявил, что Азербайджан и российские миротворцы виновны в произошедшем в Нагорном Карабахе. По словам Пашиняна, несмотря на трехсторонние договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией от 9 ноября 2020 года карабахские армяне все еще находятся под «угрозой этнических чисток». И в случае отсутствия механизмов защиты, им придется покинуть свои дома.
«Налицо — попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву», — заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
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Алина Юрчак