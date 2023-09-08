МИД РФ вызвал посла Армении Арутюняна из-за недружественных действий Еревана

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Российский МИД вызвал посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна из-за нескольких недружественных шагов со стороны Еревана. Об этом сообщили в ведомстве.
«В МИД России был вызван посол Армении в Москве B.В.Арутюнян, которому сделано жесткое представление», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что Москва возмущена запуском в республике процесса ратификации Римского статута МУС. Кроме того, за недружественный шаг принята поездка супруги премьер-министра Никола Пашиняна на Украину, во время которой она передала гуманитарную помощь Киеву. Также проведение на территории Армении военных учений с участием США расценено Россией недружественным шагом.
Однако российский МИД отмечает, что Россия и Армения продолжают оставаться союзниками, и все соглашения продолжат выполняться на благо граждан обеих стран.
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