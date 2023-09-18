МИД РФ вызвал посла Франции из-за инцидента с журналистами на саммите G20

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Посол Франции Жан Леви был вызван в министерство иностранных дел России для прояснения ситуации с журналистами на саммите G-20 в Нью-Дели. Тогда представители двух российских СМИ не были допущены на пресс-конференцию французского президента Эммануэля Макрона.
Французской стороне в лице ее дипломатического представителя был выражен решительный протест в связи с дискриминационными и явно русофобскими действиями представителей пресс-службы президента Макрона в отношении корреспондента РИА Новости и главного редактора издания Russia-News, говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Российским журналистам было в грубой форме отказано в допуске на пресс-конференцию французского президента. В МИД РФ обратили внимание, что подобные недружественные акты вопиющим образом нарушают принцип свободы прессы и препятствуют ее представителям выполнять свою работу. Отказ французских организаторов принести извинения за свои действия, в том числе за попытку отобрать телефон, на который российская журналистка снимала этот безобразный инцидент, еще раз свидетельствует о желании Парижа придерживаться в отношении российских СМИ режима сегрегации.
Москва потребовала от французской стороны прекратить дискриминацию и давление в отношении неугодных властям СМИ и соблюдать по отношению к российским медиа тот же режим, которым пользуются в России французские журналисты.
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Российским журналистам было в грубой форме отказано в допуске на пресс-конференцию французского президента. В МИД РФ обратили внимание, что подобные недружественные акты вопиющим образом нарушают принцип свободы прессы и препятствуют ее представителям выполнять свою работу. Отказ французских организаторов принести извинения за свои действия, в том числе за попытку отобрать телефон, на который российская журналистка снимала этот безобразный инцидент, еще раз свидетельствует о желании Парижа придерживаться в отношении российских СМИ режима сегрегации.
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Александр Бойцов