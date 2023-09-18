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МИД РФ вызвал посла Франции из-за инцидента с журналистами на саммите G20

18 сентября 2023, 18:48
Фото: istockphoto/andriano_cz

Фото: istockphoto/andriano_cz

Посол Франции Жан Леви был вызван в министерство иностранных дел России для прояснения ситуации с журналистами на саммите G-20 в Нью-Дели. Тогда представители двух российских СМИ не были допущены на пресс-конференцию французского президента Эммануэля Макрона.
Французской стороне в лице ее дипломатического представителя был выражен решительный протест в связи с дискриминационными и явно русофобскими действиями представителей пресс-службы президента Макрона в отношении корреспондента РИА Новости и главного редактора издания Russia-News, говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Российским журналистам было в грубой форме отказано в допуске на пресс-конференцию французского президента. В МИД РФ обратили внимание, что подобные недружественные акты вопиющим образом нарушают принцип свободы прессы и препятствуют ее представителям выполнять свою работу. Отказ французских организаторов принести извинения за свои действия, в том числе за попытку отобрать телефон, на который российская журналистка снимала этот безобразный инцидент, еще раз свидетельствует о желании Парижа придерживаться в отношении российских СМИ режима сегрегации.


Москва потребовала от французской стороны прекратить дискриминацию и давление в отношении неугодных властям СМИ и соблюдать по отношению к российским медиа тот же режим, которым пользуются в России французские журналисты.

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Spiegel: МИД Китая вызвал немецкого посла из-за слов Бербок о Си Цзиньпине
18 сентября 2023, 19:12

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Министерство иностранных дел Китая вызвало посла Германии Патрисию Флор из-за слов главы МИД ФРГ Анналены Бербок о председателе КНР Си Цзиньпине. Ранее глава немецкого внешнеполитического ведомства назвала китайского лидера «диктатором».
Это произошло после того, как Бербок в интервью американскому телеканалу Fox News, рассуждая о том, каким она видит окончание конфликта на Украине, заявила, что победа в противостоянии России стала бы знаком для таких мировых диктаторов, каким является Си Цзиньпин.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя это безответственное высказывание, назвала высказывание главы немецкого дипломатического ведомства абсурдом и откровенной политической провокацией.

Стоит отметить, что Китай является важнейшим торговым партнером Германии, а такие провокационные заявления вряд ли будут способствовать укреплению партнерских и торгово-экономических отношений между двумя странами.

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#победа
#китай
#мид
#интервью
#германия
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Лавров на встрече с Ван И отметил слаженную работу России и Китая
18 сентября 2023, 18:26

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И выразил надежду на то, что слаженная работа России и Китая будет продолжена на ГА ООН и саммите АТЭС.
Он также заявил, что Москва и Пекин проводят независимую политику и отношения между государствами не направлены против кого-либо.  В свою очередь, глава китайского внешнеполитического ведомства отметил, что двусторонние отношения России и Китая играют важную роль в поддержании мировой стабильности. 

Прежде, Небензя сообщил, что Лавров примет участие в заседании СБ ООН, где должен быть Зеленский. 

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#москва
#сша
#россия
#мид
#отношения
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Путин передал в управление Росимущества норвежские доли компании Prime Print
18 сентября 2023, 18:12

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин передал в управление Росимущества норвежские доли в сети типографий «Прайм принт». Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
Глава государства национализировал доли норвежского медиахолдинга, которые теперь контролируются Росимуществом. Доли переданы ведомству во временное управление. Отмечается, что филиалы холдинга находятся в нескольких городах России. 

Компания «Прайм Принт» специализируется на печати газет. Филиалы действуют в Москве, Воронеже, Челябинске и Екатеринбурге. 

Прежде сообщалось, что Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона

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Венгрия, Польша и Словакия пошли против ЕС из-за угроз Киева
Венгрия, Польша и Словакия решили бойкотировать платформу по украинскому зерну
18 сентября 2023, 17:54

Фото: iStock/Iryna Mylinska

Венгрия, Словакия и Польша решили бойкотировать координационную платформу по украинскому зерну в Брюсселе. Об этом сообщает издание РАР.
Источники издания, близкие к представителям ЕС, сообщили, что причиной бойкота стал иск, поданный Украиной во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии из-за запрета ввоза украинского зерна на территорию этих государств. 

Обеспокоившись тем, что Киев может использовать информацию, которая была предоставлена в рамках координационной платформы против интересов стран, они приняли решение о бойкоте платформы.

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#литва
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Путин назвал инфляцию одной из основных проблем экономики
18 сентября 2023, 17:45

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что ускорение инфляции является одной из основных проблем российской экономики. Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
По словам президента, главным фактором инфляции является ослабление рубля. Глава государства отметил, что нужно четко понять причины его ослабления и предпринять все возможные меры для стабилизации ситуации. 

Прежде в России была увеличена ключевая ставка с 12 до 13%. Такое решение принял ЦБ РФ из-за инфляционного давления в стране. Для стабилизации показателей спроса на внутреннем рынке, было принято решение об очередном повышении ставки. 

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#путин
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Yle: Живущий в Финляндии бизнесмен арестован за нарушение антироссийских санкций
Французский бизнесмен арестован в Финляндии за поставку товаров в Россию
18 сентября 2023, 17:42

Фото: istockphoto/Vladimir18

В Финляндии взят под стражу местный предприниматель Габриэль Темин. Он подозревается в нарушении антироссийских санкций.
Сообщение об этом появилось в эфире финского телеканала Yle. Телеведущий рассказал, что бизнесмен является французским гражданином, но с 1991 года постоянно проживает в Финляндии. Постановление о его заключении под стражу вынес  Уездный суд провинции Восточная Уусимаа. Мужчина подозревается в нарушении санкционных правил с отягчающими обстоятельствами.

Сам Габриэль Темин категорически не согласен с арестом и отрицает свою вину. Как утверждает телеканал, принадлежащие предпринимателю компании Luminor и Siberica осуществляли прямые поставки российским партнерам зарубежной электронной продукции. 

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Путин продлил до конца 2024 года действие ответных мер на санкции против РФ
18 сентября 2023, 17:35

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин продлил до конца 2024 года срок действия указа, принятого в 2014 году, который устанавливает ответные меры на антироссийские санкции. Соответствующая информация размещена на портале правовой информации.
В качестве ответной экономической меры вводится  продовольственное эмбарго.  

В рамках меры, в Россию запрещен ввоз некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия теми странами, которые ранее приняли решение о введении в отношении России санкций или присоединились к ним.  

Прежде, Владимир Путин сообщил, что Россия справилась с санкционным давлением недружественных стран. 

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#мид
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МИД: Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона
18 сентября 2023, 17:13

Фото: iStock/iDymax

Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.
«Россия продолжит реализовывать свои национальные задачи на севере и остается открытой для работы со всеми, кто настроен конструктивно», - говорится в сообщении российского МИД.

При этом подчеркивается, что ответственность за развал архитектуры Баренцева сотрудничества лежит на «партнерах» России в Соввете.

Послание о выходе России из Совета Баренцева/Евроарктического региона, подготовленное министром иностранных дел Сергеем Лавровым, направлено участникам и секретариату организации, а также и главе евродипломатии Жозепу Боррелю.

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#россия
#мид
#послание
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ЕС намерен сделать въезд россиян невозможным
МИД: ЕК добивается фактической невозможности въезда россиян в Евросоюз
18 сентября 2023, 17:12

Фото: iStock/Ilya Burov

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что запретом на ввоз гражданами личных вещей на территорию Евросоюза, сообщество пытается возвести вокруг РФ железный занавес. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что подобные меры направлены на ужесточение визовой практики. 

«Все это направлено на возведение такого железного занавеса», — заявил Логвинов. 
По словам дипломата, западная сторона стремится создать занавес и по отношению к другим странам, которые не согласны с политикой, проводимой союзом. Также в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что РФ выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона, однако продолжит сотрудничество с теми, кто настроен констуктивно. 

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