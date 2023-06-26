МИД РФ вызвал посла Молдавии

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МИД России вызвал молдавского посла Лилиана Дария
В МИД РФ сообщили, что посол Молдавии Лилиан Дарий вызван в российское дипведомство в понедельник. Об этом пишет агентство ТАСС.
Сообщается, что по словам источника внешнеполитического ведомства, данное решение может быть связано с антироссийской политикой Кишинева.
Накануне, в МИД Молдавии вызвали российского посла. Кишинев выступил с такой инициативой после заявления Сальдо об ударе по мосту в Джурджулештах.
Ранее «Радио 1» сообщало, что посольство США контактировало с МИД РФ при попытке мятежа в России.
Сообщается, что по словам источника внешнеполитического ведомства, данное решение может быть связано с антироссийской политикой Кишинева.
Ранее «Радио 1» сообщало, что посольство США контактировало с МИД РФ при попытке мятежа в России.
Анастасия Крестьянова