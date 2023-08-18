МИД РФ закрыло въезда в страну ряду официальных лиц Молдавии

Фото: istockphoto/Nabil Kamara
Россия закрыла въезд в страну некоторым официальным лицам Молдавии в качестве ответа на сокращение численности сотрудников российского посольства.
Такое заявление 18 августа сделало Министерство иностранных дел Российской Федерации.
Указано, что недружественный шаг приведёт к дальнейшему разрушению российско-молдавских отношений, которые и так находятся в глубоком кризисе.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что количество оставшихся в республике российских дипломатов достаточно для обеспечения качественных услуг.
По словам властей, Россия, якобы, вела в отношении страны враждебную политику, поэтому приняли решение ограничить число российских дипломатов в Молдавии.
Читайте также:
Глава Молдавии уверена, что в стране осталось достаточно российских дипломатов
Молдавия вышла из соглашения по вопросам разоружения в СНГ
Сотрудники посольства РФ в Молдавии прибыли в аэропорт Кишинева
Чрезвычайному и полномочному послу Молдавии в РФ Лилиану Дарию, вызванному в здание на Смоленской-Сенной площади, заявили протест «в связи с ничем не обоснованным решением официального Кишинева радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений», - сообщается на сайте МИД РФ.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что количество оставшихся в республике российских дипломатов достаточно для обеспечения качественных услуг.
По словам властей, Россия, якобы, вела в отношении страны враждебную политику, поэтому приняли решение ограничить число российских дипломатов в Молдавии.
Читайте также:
Глава Молдавии уверена, что в стране осталось достаточно российских дипломатов
Молдавия вышла из соглашения по вопросам разоружения в СНГ
Сотрудники посольства РФ в Молдавии прибыли в аэропорт Кишинева
Мария Фирсова