МИД РФ заявил о готовности к работе с Финляндией для решения вопроса по границе

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Россия готова обсуждать с Финляндией ситуацию на границе двух стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Захарова отметила, что изначально Финляндия должна была дать указания своим сотрудником пограничной службы провести консультации с коллегами из России для обсуждения претензий.
Наполним, 20 ноября Российская Федерация заявила протест финскому послу в связи с решением Хельсинки закрыть самые активно используемые пункты пропуска через государственную границу.
Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что порядка 300 иностранцев застряли у контрольно-пропускного пункта «Салла» на границе с Финляндией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Также сообщалось, что РФ направила ноту протеста в МИД Финляндии из-за демонстрации перед парламентом сожжённого российского танка Т-72.
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«И по ним пройтись, выработать взаимоприемлемое решение. Либо получить разъяснение. Мы готовы к такой работе. Это же и было заявлено послу», — сказала дипломат.
Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что порядка 300 иностранцев застряли у контрольно-пропускного пункта «Салла» на границе с Финляндией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Также сообщалось, что РФ направила ноту протеста в МИД Финляндии из-за демонстрации перед парламентом сожжённого российского танка Т-72.
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Алина Юрчак