МИД РФ заявил о намерении открыть посольства в Африке

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В МИД РФ заявили, что Россия будет работать над открытием посольств во всех странах Африки.
Накануне сообщалось, что Белоруссия направила просьбу об открытии посольства в стране. Российский МИД принял решение открыть ведомство в Краснодарском крае. Властям региона дано поручение об обеспечении дипломатов жильем и рабочими местами.
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