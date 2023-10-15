МИД РФ заявил о росте риска ядерного конфликта на Корейском полуострове

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На Корейском полуострове риск ядерного конфликта серьезно увеличился. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова посла по особым поручениям МИД РФ Олега Бурмистрова.
«Риторика официальных лиц КНДР о гипотетическом «ядерном конфликте» ярко иллюстрирует резко возросшие риски», — рассказал посол изданию.По мнению Бурмистрова, США И Южная Корея просчитались, сделав ставку на влияние станций на Северную Корею. Он предположил, что ограничения приведут только к гонке вооружений в регионе.
«Нельзя также обойти вниманием создание американо-южнокорейской консультативной группы по ядерным вопросам, в рамках которой Вашингтон и Сеул ведут диалог относительно планов задействования американского «ядерного зонтика» в случае военного конфликта с КНДР», — подытожил Бурмистров.Ранее сообщалось, что Япония и США начали крупномасштабные учения в префектурах Кюсю и Окинава на юго-западе и юге Японии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак