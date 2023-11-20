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Посол Республики Молдова Лилиан Дарий в Москве был вызван в министерство иностранных дел РФ. Ему был заявлен протест в связи с непрекращающимися преследованиями русскоязычных средств массовой информации.
Еще в апреле нынешнего года бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что отношения между двумя странами достигли низшей точки и являются худшими за всю историю. Похоже, он ошибался. Майя Санду сразу после прихода к власти обозначила курс страны на сближение с США и НАТО и заняла откровенно антироссийскую позицию. С тех пор ситуация только ухудшалась. Молдавский политолог Шорников считает, что Санду готовится к вооруженному противостоянию с Россией.
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Александр Бойцов