МИД РФ: заявление Израиля о ядерном оружии вызвало вопрос о его наличии у страны

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявление в Израиле о ядерном оружии вызвало много вопросов, в том числе о его наличии в арсенале страны. Об этом Захарова заявила в эфире «Соловьев Live».
Ранее министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху сообщил, что одной из возможностей развития палестино-израильского конфликта является сброс атомной бомбы на сектор Газа. Также политик заявил, что не считает нужной гуманитарную помощь для жителей сектора Газа. По его словам, Израиль не намерен помогать «нацистам», а «невовлечённых гражданских лиц» в Газе просто нет.
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Екатерина Коршунова