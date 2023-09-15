МИД России будет добиваться реакции на угрозы Киева в адрес журналистов

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В МИД РФ заявили, что будут добиваться адекватной реакции профильных многосторонних структур.
Представители министерства также заявили, что возмущены очередным проявлением террористической сущности киевского режима.
Ранее американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло заявила, что все российские пропагандисты будут выслежены. Час расплаты журналистам из России трансгендер предрек уже на следующей неделе. Позже стало известно, что эти угрозы были адресованы военкору Александру Коцу, официальному представителю МИД Марии Захаровой и «руководителю по правам человека» России.
Вчера глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту угроз российским представителям со стороны Украины.
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Ранее американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло заявила, что все российские пропагандисты будут выслежены. Час расплаты журналистам из России трансгендер предрек уже на следующей неделе. Позже стало известно, что эти угрозы были адресованы военкору Александру Коцу, официальному представителю МИД Марии Захаровой и «руководителю по правам человека» России.
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Евгения Парфентьева