МИД России назвал попытки обвинить Москву в снабжении ХАМАС спекуляциями

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки Запада обвинить РФ в причастности к снабжению ХАМАС вооружениями — это спекуляция. Об этом говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
Читайте также:
США не пытались найти компромисс между Палестиной и Израилем, заявил Путин
МИД РФ: поставляемое Киеву Западом оружие бесконтрольно расходится по всему миру
В Госдуме рассказали, как США могут воспользоваться конфликтом в Израиле
Екатерина Коршунова