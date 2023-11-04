МИД России обвинил МОК в сегрегации по национальному признаку

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Министерство иностранных дел России обвинило Международный олимпийский комитет (МОК) в применении дискриминации на этнической основе. Эту информацию опубликовали на сайте МИД.
Министерство также подчеркнуло, что международные спортивные организации должны отказаться от подобного подхода к вопросу участия национальных сборных команд в Олимпийских играх и следовать букве и принципам, закрепленным в Олимпийской хартии, придерживаясь принципа «спорт вне политики».
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