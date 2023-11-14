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Соединенные Штаты и их союзники, которые незаконно оккупируют территории на северо-востоке и юге Сирии, участвуют в расхищении и контрабанде нефти и зерна, тем самым незаконно лишая жителей этой арабской республики самого ценного — хлеба и энергоресурсов. Об этом 14 ноября официально заявило Министерство иностранных дел России.
На Смоленской площади заявили, что американцы и европейцы продолжают «душить» экономику страны «незаконными односторонними санкциями, которые запрещают к ввозу в качестве товаров «двойного назначения» стройматериалы и генераторы, лекарства и медицинское оборудование, а также детские смеси и зубную пасту».
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