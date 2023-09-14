МИД ФР объявил персонами нон грата двух американских дипломатов

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Министерство иностранных дел РФ объявило американских дипломатов Дэвида Бернстайна и Джеффри Силлина персонами нон грата. Сотрудники посольства США обязаны в течение 7 дней покинуть территорию России. Информация указана на сайте министерства.
Министерство также подчеркнуло, что чрезмерная активность дипломатов США недопустима и будет пресекаться.
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