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МИД России осудил авиаудары Израиля по сирийским аэропортам

13 октября 2023, 01:27
Фото: iStock/iDymax

Фото: iStock/iDymax

Министерство иностранных дел России осудило авиаудары, нанесённые Израилем по аэропортам сирийских Дамаска и Алеппо. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали их «грубым нарушением суверенитета Сирии и базовых норм международного права».
Кроме того, в МИДе подчеркнули, что в условиях обострения ситуации в регионе подобные акции «чреваты крайне опасными последствиями, поскольку могут спровоцировать вооружённую эскалацию».

Ранее агентство Al-Watan сообщило о том, что воруженные силы Израиля нанесли удары по аэропортам Дамаска, который является столицей Сирии и Алеппо – крупнейший город страны. Оба аэропорта временно приостановили работу.

Напомним, ночью 11 октября был зафиксирован минометный обстрел Израиля с территории Сирии. ЦАХАЛ в ответ нанес артиллерийский удар по позициям неопределенных формирований на Голанских высотах.


Очередная эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла 7 октября. Из сектора Газа были нанесены ракетные удары по центральным и южным районам Израиля. После продолжающихся ракетных ударов по территории государства, Израиль объявил о введении чрезвычайного положения.

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#мид рф
#израиль
#сирия
#аэропорты
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Брюс Уиллис из-за своей деменции утратил способность читать и разговаривать
13 октября 2023, 02:53

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Один из самых прославленных актёров Голливуда Брюс Уиллис из-за диагностированной ему ранее деменции находится в ещё более худшем состоянии, чем прежде, сообщило издание The New York Post.
Как рассказал журналистам Гленн Гордон Кэрон, режиссёр принесшего тогда ещё молодому Уиллису сериала «Детективное агентство "Лунный свет"», в котором актёр снимался с 1985 по 1989 годы.

«Он не слишком разговорчив, раньше он был заядлым читателем, хотя и не хотел, чтобы кто-нибудь об этом знал, — но сейчас не читает», — сказал режиссёр.

Кэрон признался, что навещал друга почти каждый месяц после того, как тот перестал выходить из дома. Во время встреч 68-летний Уиллис узнаёт его только в первые пару минут.

В прошлом году Брюс Уиллис оставил кинокарьеру из-за проблем со здоровьем. Медики диагностировали лобно-височную деменцию. В совместном заявлении от всей семьи Уиллиса говорится, что актер принял это решение из-за диагностированной афазии, состояния, которое вызывает проблемы с речью.

Дочь актёра, Таллула Уиллис, рассказывала в своём интервью для Vogue, что Брюс Уиллис продолжает узнавать её и проявляет активность, когда она приходит к нему в комнату, за исключением редких «плохих дней». Актер живёт на первом этаже своего дома, где у него есть кухня, столовая, гостиная и рабочий кабинет. Болезнь пока не повлияла на его подвижность.

Лобно-височная деменция — это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое влияет на передние и боковые части мозга, вызывая проблемы с поведением и речью.

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#актёр
#сша
#болезнь
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Rolling Stone: Трамп заявил, что хочет отставки Нетаньяху
13 октября 2023, 02:35

Фото: Сайт Кремля

Дональд Трамп хочет, чтобы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ушел в отставку. Cогласно сообщению журнала Rolling Stone, он заявил об этом на предвыборной встрече со своими сторонниками.
Бывший президент США  также высказался о необходимости прекращения любой помощи Палестине.

Ранее, выступая в штате Айова, Дональд Трамп заявил, что разгоревшийся между Израилем и Палестиной конфликт стал следствием разморозки американскими властями иранских активов. По его словам, эти денежные средства были разблокированы в рамках недавней договоренности Вашингтона с Тегераном по освобождению американских заключенных.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее сообщалось, что официальные лица Израиля обратились к США за помощью в пополнении запасов ракет-перехватчиков для системы ПРО «Железный купол» и других боеприпасов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#палестина
#дональд трамп
#израиль
#война
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ВВС Израиля ликвидировали основателя «Бригад мучеников Аль-Аксы»
13 октября 2023, 02:10

Фото: iStock/timyee

Военно-воздушные силы Израиля ликвидировали основателя палестинской террористической группировки «Бригады мучеников Аль-Аксы» Сами-Аль Хассани. О гибели лидера группы, считающейся военизированным крылом палестинского движения ФАТХ, сообщил Telegram-канал «Голос Израиля».
Представители ООН рассказали о разрушениях и жертвах в секторе Газа, спустя пять дней после начала войны. Более 2,5 тысяч домой полностью разрушены, около 23 тысяч повреждены настолько сильно, что в них больше нельзя жить. В секторе Газа без крыши над головой остались более 338 тысяч человек, некоторые были вынуждены покинуть свои жилища в страхе попасть под непрекращающиеся обстрелы. При этом, 12 сотрудников ближневосточного агентства ООН для палестинских беженцев были убиты.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#палестина
#израиль
#война
#террористы
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СК: Задержанный по подозрению в расчленении женщины в Южном Тушино признал вину
13 октября 2023, 01:10

Фото: iStock/3DFOX

Мужчина, которого ранее задержали по подозрению в убийстве и расчленении женщины на юго-западе Москвы, признал свою вину и раскаялся. Об этом сообщили в столичном ГСУ СК.
Напомним, в среду хозяйка одной из комнат коммунальной квартиры, которая расположена в Южном Тушино, вернулась домой и обнаружила, что замки на двери кто-то поменял. Она позвала двух соседей, в качестве свидетелей, а также мастера по вскрытию дверей. От увиденного в квартире в ужас пришли все собравшиеся. По ванной комнате были разбросаны части расчлененного женского тела.

По информации Telegram-канал SHOT, соседом женщины был 61-летний москвич, которого в тот момент дома не оказалось. Позже правоохранители сообщили о задержании мужчины и предъявлении ему обвинений.

10 сентября в Ленинградской области арестован мужчина, которого подозревают в убийстве и последующем расчленении своего товарища при распитии спиртных напитков. 8 октября в квартире подозреваемого найдено тело убитого 44-летнего мужчины. При этом у погибшего были отрезаны руки, а тело покрывали колото-резаные раны. Часть останков тела убитого хранились в холодильнике, другая часть варилась в кастрюле на плите.


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#ск рф
#москва
#убийство
#женщины
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TJP: Кнессет Израиля одобрил формирование чрезвычайного правительства
13 октября 2023, 00:55

Фото: iStock/butenkow

Кнессет (парламент) Израиля одобрил формирование чрезвычайного правительства, сообщает The Jerusalem Post.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и бывший министр обороны страны, нынешний лидер партии «Национальное единство» Бени Ганц пришли к соглашению об образовании правительства единства, которое будет действовать во время войны.

Как отмечает Haaretz, в состав чрезвычайного кабинета войдут Нетаньяху, Ганц, а также глава минобороны Йоав Галлант. Бывший руководитель штаба ЦАХАЛа Гади Эйзенкот и министр по стратегическим вопросам Рон Дермер будут выполнять функции наблюдателей.

Представители ООН рассказали о разрушениях и жертвах в секторе Газа, спустя пять дней после начала войны. Более 2,5 тысяч домой полностью разрушены, около 23 тысяч повреждены настолько сильно, что в них больше нельзя жить. В секторе Газа без крыши над головой остались более 338 тысяч человек, некоторые были вынуждены покинуть свои жилища в страхе попасть под непрекращающиеся обстрелы. При этом, 12 сотрудников ближневосточного агентства ООН для палестинских беженцев были убиты.

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#израиль
#правительство
#палестина
#война
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На Арестовича* завели уголовное дело на Украине
12 октября 2023, 23:43

На бывшего советника президента Украины Алексея Арестовича*, который внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, завели на Украине уголовное дело. Известного блогера и коуча обвиняют в распространении видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости, пишет «МК».
С заявлением в полицию на Арестовича* обратилась депутат Верховной рады Украины Инна Совсун. Она указала, что в одном из проводимых экс-советником Владимира Зеленского психологических семинаров он назвал женщин «существами, которых хочется придушить».

Теперь, по словам Совсун, она получила из генеральной прокуратуры страны уведомление о начале досудебного расследования, а также передаче возбужденного по статье 300 УК Украины уголовного дела в Киевскую городскую прокуратуру.

Парламентарий подчеркнула, что в этой истории необходим постоянный общественный контроль. Она выразила уверенность, что сам Арестович комментирует все на свете, кроме заявления на него в правоохранительные органы, «поскольку понимает, что влип».

Отметим, что это уже четвёртое уголовное дело, возбуждённое против Алексея Арестовича* в третьей стране.  По данным SHOT, ранее против Арестовича  возбудили уголовное дело в Белоруссии за призывы к экстремизму, а ещё два в России — за призывы к терроризму и распространение фейков о ВС РФ. 

​В мае 2023 года украинца внесли в перечень террористов и экстремистов, а на родине Алексей попал в скандальный список сайта «Миротворец». Напомним, в январе 2023 года Алексей Арестович* подал в отставку с поста советника Зеленского по причине того, что жилой дом в Днепропетровске разрушила ракета, сбитая средствами противовоздушной обороны Украины.

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#уголовное дело
#женщины
#украина
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Глава Пентагона подтвердил свой визит в Израиль
Ллойд Остин посетит Израиль и встретится с Нетаньяху
12 октября 2023, 22:01

Фото: РИА Новости/Oleksii Liskonih

Глава Пентагона Ллойд Остин посетит Израиль 13 октября и встретится с премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху, об этом сообщили в оборонном ведомстве США.
«Министр Остин планирует посетить Израиль завтра. Ожидается, что он встретится с премьер-министром Нетаньяху и главой минобороны», - прокомментировали ситуацию в Пентагоне. 

При этом, ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США не планируют воевать в составе армии Израиля, который также не хочет участия США в военном столкновении с Палестиной. Однако уточняется, что США оказывают Израилю помощь в виде дополнительного финансирования и поставки вооружения.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#сша
#израиль
#премьера
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Стало известно, намерены ли США воевать на стороне Израиля
Кирби: США не собираются воевать на стороне Израиля, который сам этого не хочет
12 октября 2023, 21:36

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США не планируют воевать в составе армии Израиля, который также не хочет участия США в военном столкновении с Палестиной. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга в Белом доме.
Однако уточняется, что США оказывают Израилю помощь в виде дополнительного финансирования и поставки вооружения. Так, уже были переданы боеприпасы и снаряды для системы ПРО «Железный купол». При этом, по словам министра обороны США Ллойда Остина, вооружение поставляется без каких-либо условий, ограничивающих их применение.  

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с рабочим визитом в Израиль. 

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#сша
#израиль
#война
#вооружение
#поставки
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В Иордании запретили проведение акций против Израиля
МВД Иордании запретило проведение демонстраций против Израиля
12 октября 2023, 21:24

Фото: iStock/Wirestock

Правительство Иордании запретило проводить демонстрации против Израиля в долине реки Иордан и районах, граничащих с Палестиной. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.
В сообщении МИД Иордании сказано, что запрет на проведение протестных акций вводится с целью сохранения общественного порядка и исключения рискованных для жителей страны ситуаций. 

При этом, в ведомстве отметили, что граждане имеют право высказывать свою позицию, касаемо конфликта между Израилем и Палестиной. Но, поскольку массовые демонстрации могут повлечь за собой негативные последствия, их было принято запретить.

Кроме того, в министерстве внутренних дел заверили, что службы безопасности будут тщательно следить за порядком на этих территориях во избежание протестов. 

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#протесты
#запрет
#израиль
#палестина
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