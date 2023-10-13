МИД России осудил авиаудары Израиля по сирийским аэропортам

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Министерство иностранных дел России осудило авиаудары, нанесённые Израилем по аэропортам сирийских Дамаска и Алеппо. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали их «грубым нарушением суверенитета Сирии и базовых норм международного права».
Кроме того, в МИДе подчеркнули, что в условиях обострения ситуации в регионе подобные акции «чреваты крайне опасными последствиями, поскольку могут спровоцировать вооружённую эскалацию».
Ранее агентство Al-Watan сообщило о том, что воруженные силы Израиля нанесли удары по аэропортам Дамаска, который является столицей Сирии и Алеппо – крупнейший город страны. Оба аэропорта временно приостановили работу.
Напомним, ночью 11 октября был зафиксирован минометный обстрел Израиля с территории Сирии. ЦАХАЛ в ответ нанес артиллерийский удар по позициям неопределенных формирований на Голанских высотах.
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Al-Watan: Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо
Ранее агентство Al-Watan сообщило о том, что воруженные силы Израиля нанесли удары по аэропортам Дамаска, который является столицей Сирии и Алеппо – крупнейший город страны. Оба аэропорта временно приостановили работу.
Напомним, ночью 11 октября был зафиксирован минометный обстрел Израиля с территории Сирии. ЦАХАЛ в ответ нанес артиллерийский удар по позициям неопределенных формирований на Голанских высотах.
Очередная эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла 7 октября. Из сектора Газа были нанесены ракетные удары по центральным и южным районам Израиля. После продолжающихся ракетных ударов по территории государства, Израиль объявил о введении чрезвычайного положения.
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Al-Watan: Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо
Артем Путинцев