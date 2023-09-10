МИД России потребовал извинений от Франции

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МИД России потребовал от Франции извинений за недопуск российских журналистов на пресс-конференцию Эммануэля Макрона в ходе саммита в Нью-Дели. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Также Захарова отметила, что Россия не будет игнорировать данную ситуацию, поскольку Запад наглым образом вновь пытается нарушить права граждан России.
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