МИД России призвал согласовать шаги по палестино-израильскому конфликту

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Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил о необходимости безотлагательно приступить к согласованию стратегии коллективных действий по урегулированию конфликта Палестины и Израиля. Об этом Богданов сообщил на саммите мира в Каире.
Дипломат пояснил, что участникам конфликта нужно отказаться от кровопролития и односторонних шагов.
Ранее спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри сообщил, что Израиль готов перейти к этапу наземной операции в секторе Газа, которая будет продолжаться без установленного графика до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели. По словам Адри, вопрос о поставке гуманитарной помощи Газе решается как в самом Израиле, так и между причастными к этому вопросу странами.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри сообщил, что Израиль готов перейти к этапу наземной операции в секторе Газа, которая будет продолжаться без установленного графика до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели. По словам Адри, вопрос о поставке гуманитарной помощи Газе решается как в самом Израиле, так и между причастными к этому вопросу странами.
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Екатерина Коршунова