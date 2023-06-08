МИД России прокомментировал итог диалога с США по стратегической стабильности

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что не видит оптимизма в диалоге с США по стратегической стабильности
Оснований для оптимизма в диалоге с США по стратегической стабильности нет. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, пишет издание РИА Новости.
Он отметил, что США знают о позиции России, которую она озвучивала неоднократно. В ней содержатся принципы того, что диалог по стратегической стабильности должен включать в себя все факторы, которые могут влиять на ситуацию в данной сфере. Рябков добавил, что речь идет не только о договоре СНВ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в МИД РФ рассказали о том, что Россия будет предупреждать США о запусках ракет «в качестве жеста доброй воли».
Он отметил, что США знают о позиции России, которую она озвучивала неоднократно. В ней содержатся принципы того, что диалог по стратегической стабильности должен включать в себя все факторы, которые могут влиять на ситуацию в данной сфере. Рябков добавил, что речь идет не только о договоре СНВ.
Анастасия Крестьянова