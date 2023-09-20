МИД России прокомментировал недопуск ученых в Молдавию

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В министерстве иностранных дел РФ заявили, что Кишинев продолжает разрушать отношения с давними партнерами, при этом Молдавия препятствует развитию гуманитарных связей на территории СНГ. Так в МИД РФ прокомментировали недопуск ученых в Молдавию.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Кишинева ничем не обосновано и российская сторона примет ответные меры.
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