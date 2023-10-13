МИД России выступил против оккупации Израилем Газы

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Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Россия выступает против оккупации Израилем сектора Газа в случае наземной израильской операции. Об этом Богданов сообщил журналистам.
Богданов отметил, что РФ выступает против оккупации. Он также сослался на резолюцию Совбеза ООН, согласно которой основу мира и безопасности составляет земля в обмен на мир.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке, однако урегулирование ситуации возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. По словам российского президента, это государство в дальнейшем должно сосуществовать в мире и безопасности с Израилем.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке, однако урегулирование ситуации возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. По словам российского президента, это государство в дальнейшем должно сосуществовать в мире и безопасности с Израилем.
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Екатерина Коршунова