МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии Чистецки

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Временный поверенный в делах Чехии в РФ Йиржи Чистецки был вызван в МИД РФ 17 ноября.
Об этом в субботу, 18 ноября, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
В МИДе считают недопустимым такой правовой произвол. Чтобы защитить свои законные интересы, Россия задействует все способы. Будут сделаны ответные шаги в отношении имущественных активов Чехии на российской территории.
Ранее правительство Чехии одобрило заморозку государственной собственности России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу МИД республики Яна Лилавского. По его словам, Чехия внесла в национальный санкционный перечень российское федеральное предприятие по управлению собственностью за рубежом «Госзагрансобственность».
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«Дипломату заявлен решительный протест в связи с постановлением правительства Чехии от 15 ноября о внесении ФГУП «Госзагрансобственность» в чешский национальный санкционный список, замораживании активов предприятия и запрете на управление и пользование объектами федерального недвижимого имущества на территории Чехии», —сказано в сообщении на сайте МИД.
Ранее правительство Чехии одобрило заморозку государственной собственности России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу МИД республики Яна Лилавского. По его словам, Чехия внесла в национальный санкционный перечень российское федеральное предприятие по управлению собственностью за рубежом «Госзагрансобственность».
«Вся коммерческая деятельность компании теперь незаконна. Внесение в санкционный список приведет к замораживанию всех активов, принадлежащих компании в Чехии или контролируемых ею иным образом», — пишет чешское изадние Czech News Agency (CTK).Читайте также:
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Мария Фирсова