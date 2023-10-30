Радио1
Главная / Новости / Политика/ МИД России заявил о прекращении действия соглашения о безвизе с Украиной

МИД России заявил о прекращении действия соглашения о безвизе с Украиной

МИД РФ заявил о прекращении действия соглашения о безвизе с Украиной 1997 года
30 октября 2023, 18:50
Фото: iStock/Ilya Burov

Фото: iStock/Ilya Burov

МИД РФ официально сообщил, что действие соглашения о безвизовых поездках РФ и Украина от 1997 года прекратило свое действие с 1 января этого года. Сообщение министерства опубликовано на портале pravo.gov.ru
Отмечается, что постановление датировано 30 октября 2023 года.

Напомним, Украина в прошлом году заявила о введении визового режима с РФ. Вопрос о вводе визового режима для россиян было рассмотрено правительством Украины.


Сообщается, что в адрес РФ были направлены электронные копии со стороны Украины с соответствующим уведомлением. В октябре 2022 года замглавы Министерства иностранных дел РФ (МИД) Евгений Иванов заявил, что Россия не будет устанавливать визовый режим с Украиной. Однако в случае принятия визового режима, предполагалось учесть и гуманитарный фактор, чтобы не усложнить жизнь украинцам, которые хотят покинуть страну.

Читайте также:

Украина с 1 июля введёт визовый режим для россиян

РФ не намерена вводить визы для граждан Украины

TIME: Зимой стоит ожидать серьезных изменений в военной стратегии Украины
#россия
#мид
#украина
#визы
#режим
#рф
Читайте нас в
Российскую армию признали самой сильной в мире
30 октября 2023, 19:30

Фото: iStock/DIMUSE

Российская армия заняла первое место в рейтинге U.S. News & World Report.
«Армия России переместилась со второго на первое место, ВС США и Китая занимают вторую и третью строчки рейтинга соответственно», - сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что в опросе приняли участие 17,2 тысяч человек из 36 стран мира.

Мощь российской армии признает уже и сторона ВСУ. Командир 2-го штурмового батальона ВСУ Дмитрий Кухарчук заявил, что киевские власти серьезно просчитались, недооценив возможности Вооруженных сил России, и именно по этой причине украинское контрнаступление и все последующие операции с треском провалились.

Читайте также: 

Командир ВСУ: Украина проигрывает из-за неадекватного отношения властей к России

МО: Российские силы уничтожили арсенал авиационных средств поражения ВСУ

Рогов: Российские военные провели успешную контратаку в районе села Работино
#армия
#вс рф
#россия
#опрос
#сша
#китай
Читайте нас в
В швейцарском МИД заявили, что готовы обсудить «формулу мира» России
30 октября 2023, 19:07

Фото: iStock/william87

Швейцария готова к обсуждению пунктов, предложенных в рамках «формулы мира» и обсуждаемых с Украиной, об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер в беседе с «РИА Новости».
«Швейцария всегда готова к обмену мнениями по этим вопросам с Россией в рамках своих обычных контактов», - прокомментировал ситуацию Эльчингер.

Он также отметил, что встреча на Мальте позволила позволила коллегам обменяться мнениями относительно возможных мирных переговоров. 

Напомним, 29 октября на Мальте прошла третья международная конференция по так называемой формуле мира президента Украины Владимира Зеленского. На неё съехались представители 66 стран, что позволило украинской стороне заявить о растущей «глобальной поддержке» Киева.

Читайте также: 

«Он обманывает себя»: Помощник Зеленского заявил о помутненном сознании президента

«Конфетно-букетный период закончился»: В Киеве заявили о сложностях в отношениях с Западом

Экс-разведчик Риттер: Зеленский больше не будет главной звездой на Западе
#встреча
#конференция
#швейцария
#россия
#украина
#мир
Читайте нас в
«Он обманывает себя»: Помощник Зеленского заявил о помутненном сознании президента
Time: Помощник Зеленского обвинил его в самообмане о ситуации на поле боя
30 октября 2023, 18:57

Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский не осознает реального положения дел на полях спецоперации, об этом заявил один из ближайших помощник украинского лидера, его цитирует журнал Time.
«Он обманывает себя. У нас больше нет вариантов, мы не выигрываем. Но попробуй ему об этом сказать», - сообщает издание со ссылкой на слова помощника. 

По информации Time, сразу несколько помощников Зеленского беспокоятся из-за его упрямства в отношении конфликта. Никто не способен переубедить его в смене тактики, а тема мирных переговоров с Россией и вовсе находится под запретом.

Ранее издание также сообщало, что Зеленского разозлили итоги сентябрьского визита в Вашингтон из-за потери интереса к Украине. Украинский лидер видит, что интерес мирового сообщества к украинскому конфликту и его стране падает, так же, как и уровень поддержки от западных союзников.

Читайте также: 

Time: Зеленский разозлился из-за снижения интереса западных союзников к Украине

«Убьют, либо заменят»: В США сообщили шокирующие новости о Зеленском

«Остается молиться»: Зеленскому сообщили плохие новости о дальнейшей помощи Киеву
#владимир зеленский
#украина
#конфликт
#сво
#политика
Читайте нас в
Небензя: удар США по САР нарушает суверенитет Сирии и международное право
30 октября 2023, 17:57

Фото: сайт Кремля

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что удар по объектам в республике — это грубое нарушение суверенитета Сирии и международного права со стороны США. Об этом Небензя сообщил, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.
По словам постпреда РФ при организации, эти действия способны спровоцировать эскалацию конфликта в масштабах всего региона.

Ранее сообщалось, что США выполнили удары по двум объектам в западной части Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группами, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. Эти действия были выполнены по приказу президента Байдена в рамках самообороны. Остин подчеркнул, что эти удары не связаны с конфликтом между Палестиной и Израилем и не означают изменения политики Вашингтона. 

Читайте также:

США нанесли удары по иранским объектам в Сирии

Запад готовится обвинить Россию в ближневосточном кризисе, считает эксперт

«Взяли в заложники»: МИД Ирана высказался о влиянии США на работу СБ ООН
#сша
#эксперт
#мид
#оон
#сирия
Читайте нас в
ХАМАС опубликовало видео с заложницами, обвиняющими в конфликте Нетаньяху
30 октября 2023, 17:34

Фото: iStock/graphixchon

Движение ХАМАС опубликовало видео с израильскими заложницами, которые обвиняют в произошедшем 7 октября премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
На кадрах запечатлены три женщины, которых боевики ХАМАС вывезли из Израиля 7 октября.

«Освободи нас сейчас, освободи их граждан, освободи их заключенных, освободи нас, освободи всех нас, дай нам вернуться к нашим семьям, сейчас!», - обратилась одна из них к Нетаньяху. 

Женщина обвинила израильские власти в том, что после случившегося 7 октября никто не пришел, чтобы вызволить похищенных. Она также призвала к немедленному прекращению огня для обмена пленными. 

Сегодня также стало известно о судьбе немецкой студенки Шани Лук, за историей которой наблюдал весь мир. Еще 7 октября интернет заполонили ужасающие кадры, на которых боевики ХАМАС везут изуродованную молодую девушку в кузове грузовика. Её ноги были вывернуты под неестественным углом. Рикарда Лук, мать похищенной немки, заявила, что её дочь мертва. Гибель Лук подтвердил и израильский МИД.

Читайте также: 

От обстрелов и бомбардировок Израиля в секторе Газа погибло уже 8 тысяч человек

Армия Израиля заявила об успехе ночных рейдов в Газе и отсутствии потерь

Tasnim: Пять тысяч американских солдат участвовали в наземной операции Израиля
#хамас
#палестина
#сектор газа
#израиль
Читайте нас в
Израиль отказался от прослушки ХАМАС год назад, посчитав это бесполезным
30 октября 2023, 17:01

Фото: iStock/Racide

Израильские спецслужбы год назад прекратили прослушку разговоров палестинских боевиков ХАМАС, посчитав это «бесполезным».
Газета The New York Times, ссылаясь на израильские, арабские, европейские и американские источники, пишет, что Служба общей безопасности Израиля смогла бы предсказать нападение на страну.
 
Израильские сотрудники год назад перестали прослушивать рации ХАМАС, не желая тратить ресурсы на проведение работы. Поскольку необходимые данные не поступали, спецслужбы ещё в 3 часа ночи 7 октября по ошибке связывали активность ХАМАС в секторе Газа с подготовкой к учениям. 
 
По предположениям спецслужб, боевики могли совершить лишь небольшую атаку на израильскую территорию.  Именно поэтому власти отдали приказ о размещении на южной границе контртеррористического подразделения.
 
Израильские военные не верили, что всё достигнет такого масштаба. В итоге Израиль как страна с самым мощным военным потенциалом на Ближнем Востоке не смогла оценить масштабы происходящего и «провалила работу по сбору разведданных».
 
Также в Израиле прогнозировали, что главная угроза еврейскому государству исходит со стороны Ирана. Спецслужбы США в последние годы не помогали Израилю со сбором данных о ХАМАС, рассчитывая, что израильтяне с этой задачей справятся сами.

Читайте также:

«Это провал»: В США сделали окончательный вывод об израильской разведке

Запад готовится обвинить Россию в ближневосточном кризисе, считает эксперт

Израильская армия заявила об ударах по более чем 600 объектам ХАМАС
#израиль
#хамас
#палестина
Читайте нас в
Запад готовится обвинить Россию в ближневосточном кризисе, считает эксперт
Громыко: Запад готовится обвинить РФ в кризисе из-за палестинского обострения
30 октября 2023, 16:22

Фото: iStock/Gilnature

Директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей Громыко заявил, что западная пропаганда готовится переложить ответственность на РФ в случае расширения противостояния между Израилем и ХАМАС и наступления экономического кризиса. Об этом Громыко сообщил в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» на пресс-конференции, посвященной актуальной ситуации в отношениях России и европейского Запада.
Громыко отметил, что действия Вашингтона привели к обострению противостояния между Израилем и Палестиной. По его мнению, из-за неосторожных политических действий ситуация может выйти из под контроля.

Громыко подчеркнул, что если в это противостояние будут втянуты другие государства, тогда не исключено повторение мирового энергетического кризиса 1973 года с ростом цен. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

«Взяли в заложники»: МИД Ирана высказался о влиянии США на работу СБ ООН

Путин сегодня проведет совещание, посвященное событиям в аэропорту Махачкалы

Израильская армия заявила об ударах по более чем 600 объектам ХАМАС
#сша
#операция
#армия
#мид
#совещание
#министр
#израиль
#палестина
Читайте нас в
В Одинцове проверили работу на стройплощадке новой школы
30 октября 2023, 16:09

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел выездное совещание на стройплощадке в Немчиновке. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
Новую школу на 550 учеников планируют открыть в декабре этого года.

«Жителей ЖК «Микрорайон Немчиновка» волнует вопрос, не скажется ли на качестве услуг ЖКХ присоединение школы к сетям. Вместе с общественниками пообщались с представителями подрядчика. Выяснили, что необходимые резервы тепловой мощности у местной котельной есть. Вопросы по электричеству и канализации в ближайшее время будут дополнительно проработаны», - поделился Андрей Иванов.

Стоит отметить, что снабжения школы электричеством будет построена отдельная трансформаторная подстанция. 

Кроме этого, на данный момент на объекте работают 200 строителей и 5 единиц тяжелой техники. Рабочие производят облицовку здания, устанавливают окна и устанавливают внутренние перегородки. Также благоустраиваться прилегающая к школе территория.

Читайте также:

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов посетил завод «Виола» в Ершово

В Подмосковье заслуженный артист России провел мастер-класс для детей

В Звенигороде в будущем году начнут строительство культурно-досугового центра
#одинцово
#подмосковье
#строительство
#жкх
#школы
#рабочие
#андрей иванов
#электричество
#одинцовский городской округ
Читайте нас в
«Её череп найден»: что сделали с похищенной немкой Шани Лук и почему скрывали ее гибель
Президент Израиля Герцог заявил, что похищенную ХАМАС немку Шани Лук обезглавили
30 октября 2023, 15:46

Фото: istock / sreeyashlohiya

Кадры с покалеченной девушкой в кузове пикапа облетели весь мир. Члены палестинской группировки ХАМАС взяли в заложницы 22-летнюю немку, предварительно истязав ее. Прежде мать пленницы сообщала, что девушка находится в одной из больниц сектора Газа в тяжелом состоянии, однако сегодня появилась информация о гибели заложницы. Редакция «Радио 1» расскажет, что на самом деле случилось с пленной девушкой и почему сообщали, что она жива и находится на лечении.

Шани Лук: что известно о заложнице

 
22-летняя немка Шани Лук находилась на музыкальном фестивале Nature Party, который проходил 7 октября на юге Израиля на границе с сектором Газа, куда ворвались вооруженные боевики группировки ХАМАС. Девушка оказалась в числе первых жертв группировки. Вскоре после нападения боевиков на участников фестиваля, появилось видео, на котором полураздетая, сильно покалеченная девушка лежит без сознания в кузове пикапа. Рядом с ней находились боевики палестинского движения, один из которых держал пленницу за волосы.

На кадрах было видно, что девушка прежде подверглась истязаниям: ее голова была в крови, а ноги переломаны. По татуировкам и дредам личность девушки была установлена. Одну из первых заложниц группировки опознала мать немки.
  


Заложница ХАМАС жива


Вскоре после распространения видео с изображением искалеченной девушки, матери заложницы сообщили, что ее дочь жива. Представители израильской армии обороны (ЦАХАЛ) заверили, что девушка находится в тяжелом состоянии в одной из больниц сектора Газа. Родственники пленницы обращались к израильским властям с просьбой об эвакуации пострадавшей, однако перевести Шани в другое медицинское учреждение было невозможно из-за продолжающихся обстрелов сектора Газа.

О том, что девушка жива, матери Шани Лук также сообщали боевики, которые вышли с ней на связь 10 октября. 

В Израиле сделали прогноз об операции в секторе Газа
В Израиле сделали прогноз об операции в секторе Газа


Шани Лук убита


30 октября матери заложницы Шани Лук сообщили о смерти дочери. Об этом женщине рассказали в израильском МИДе. Внешнеполитическое ведомство разместило на своей странице в социальной сети Х пост, в котором выразило соболезнование родственникам погибшей и сообщило, что тело девушки было обнаружено и опознано.

Позже информацию о смерти Шани Лук подтвердила мать девушки в беседе с телеканалом RTL. Женщина предположила, что ее дочь могла быть убита еще 7 октября, во время нападения группировки на участников музыкального фестиваля.  

«Возможно, она была убита выстрелом в голову во время теракта», — заявила мать погибшей заложницы.

Телеканал также сообщил, что была проведена ДНК-экспертиза, которая доказала, что останки погибшей принадлежат ранее похищенной Шани Лук.

Похищенная немка Шани Лук была обезглавлена

Президент Израиля Ицхак Герцог сообщил о гибели 22-летней заложницы Шани Лук. По его словам, девушку обезглавили.

«Ее череп найден. Это означает, что эти варварские, садистские животные просто отрубили ей голову», — заявил глава израильского государства.

Нападение на участников фестиваля, который проходил 6–7 октября в кибуце Реим произошло утром 7 октября. На следующий день на месте проведения мероприятия были обнаружены тела 260 погибших. Некоторых участников взяли в заложники. 
 

Читайте также:

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации нескольких высокопоставленных командиров ХАМАС

МИД Израиля подтверждает гибель студентки из ФРГ Шани Лук

РИА: Израильский танк расстрелял машину с гражданскими в Газе, трое погибли
#нападение
#видео
#гибель
#мероприятия
#волосы
#череп
#израиль
#палестина
Читайте нас в
Достижения.рф