МИД России заявил о прекращении действия соглашения о безвизе с Украиной

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МИД РФ официально сообщил, что действие соглашения о безвизовых поездках РФ и Украина от 1997 года прекратило свое действие с 1 января этого года. Сообщение министерства опубликовано на портале pravo.gov.ru
Отмечается, что постановление датировано 30 октября 2023 года.
Напомним, Украина в прошлом году заявила о введении визового режима с РФ. Вопрос о вводе визового режима для россиян было рассмотрено правительством Украины.
Сообщается, что в адрес РФ были направлены электронные копии со стороны Украины с соответствующим уведомлением. В октябре 2022 года замглавы Министерства иностранных дел РФ (МИД) Евгений Иванов заявил, что Россия не будет устанавливать визовый режим с Украиной. Однако в случае принятия визового режима, предполагалось учесть и гуманитарный фактор, чтобы не усложнить жизнь украинцам, которые хотят покинуть страну.
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Напомним, Украина в прошлом году заявила о введении визового режима с РФ. Вопрос о вводе визового режима для россиян было рассмотрено правительством Украины.
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Екатерина Коршунова