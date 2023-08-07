МИД: Россия готова обсуждать урегулирование украинского кризиса

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Россия по-прежнему готова пойти на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, и готова ответить на серьезные предложения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, Россия высоко ценит старания стран Глобального Юга, направленные на урегулирования украинского конфликта.
При этом она подчеркнула, что никакие встречи по урегулированию конфликта на Украине не имеют значения без участия в них России.
Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также заявил, что встреча по Украине в Джидде не имеет отношения к мирному процессу, по этой причине это мероприятие не имеет смысла, так как на него не пригласили Россию.
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«В отличие от киевского режима, прервавшего и запретившего переговоры с Россией, мы всегда были и остаемся открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьезные предложения», - заявила Захарова.
Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также заявил, что встреча по Украине в Джидде не имеет отношения к мирному процессу, по этой причине это мероприятие не имеет смысла, так как на него не пригласили Россию.
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Элина Позднякова