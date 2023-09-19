МИД: Россия не получала приглашение Турции на саммит по Карабаху

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия пока не получала официальных обращений Турции по проведению четырехсторонней встречи по Карабаху.
Захарова также сообщила, что в настоящее время Россия проводит контакты по ситуации в Карабахе, в том числе с Азербайджаном.
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Анастасия Крестьянова