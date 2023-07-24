МИД: Россия оставляет за собой право жёстко ответить на атаку БПЛА на Москву

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Россия оставляет за собой право на жёсткие меры в ответ на атаку беспилотников на Москву и Крым. Об этом заявили в МИД РФ.
«Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения. Никакого военного смысла данные атаки не имели. Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры», - говорится в заявлении МИД России.
Кроме того, в ведомстве осудили подобное преступление украинских властей и призвали международные организации обратить на это внимание, отметив, что Украина уже взяла на себя ответственность за удары беспилотниками по Москве. Глава украинского Минцифры Михаил Федоров официально подтвердил причастность Владимира Зеленского к атакам на Москву и Крым. Он также добавил, что подобные удары будут происходить все чаще.
Напомним, рано утром на Комсомольском проспекте в центре Москвы в результате взрыва беспилотного летательного аппарата выбито несколько окон. Около 4 часов утра украинские БПЛА нанесли удары по двум нежилым зданиям. После подавления средствами радиоэлектронной борьбы, беспилотники потерпели крушение. В результате взрыва одного из них пострадал дом №17 по Комсомольскому проспекту, где вылетели стекла нескольких окон. Второй дрон попал в высотное здание с вывеской «Леруа Мерлен» на улице Лихачева.
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