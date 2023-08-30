МИД: Россия ответит США при повторении истории с невыдачей виз журналистам

Фото: iStock/Ilya Burov
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, что Россия серьезно ответит США, если в сентябре повторится ситуация с невыдачей американских виз российским журналистам для поездки в Нью-Йорк. Об этом Захарова сообщила на брифинге.
Захарова также отметила, что США откровенно злоупотребляют имеющейся у них привилегией по размещению штаб-квартиры организации.
Ранее обозреватель «Российской газеты» Олег Капранов столкнулся с отказом в посещении международной выставки потребительской электроники IFA 2023 в Берлине. Журналист получил отказ от организаторов ровно за день до вылета.
29 августа Капранов и его коллеги получили письмо от организаторов, где было сказано, что российская пресса не сможет посетить выставку. Капранов отметил, что посещал выставку IFA более 10 лет от разных СМИ, и сейчас это закончилось «свинским образом».
Читайте также:
Российских журналистов не пустили на крупнейшую выставку электроники в Берлине
Захарова: Лавров и Фидан 31 августа обсудят график контактов на высшем уровне
Песков: ситуация в Габоне является предметом глубокой озабоченности
Ранее обозреватель «Российской газеты» Олег Капранов столкнулся с отказом в посещении международной выставки потребительской электроники IFA 2023 в Берлине. Журналист получил отказ от организаторов ровно за день до вылета.
Читайте также:
Российских журналистов не пустили на крупнейшую выставку электроники в Берлине
Захарова: Лавров и Фидан 31 августа обсудят график контактов на высшем уровне
Песков: ситуация в Габоне является предметом глубокой озабоченности
Екатерина Коршунова