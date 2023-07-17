МИД: Россия отзывает гарантии безопасности судоходства в северо-западной акватории Черного моря

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Россия закрывает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.
Действие зернового соглашения прекращается 18 июня. В том случае, если условия, которые озвучила российская сторона, будут выполнены, черноморская инициатива будет возобновлена. Об этом сообщил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков.
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