МИД: Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона

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Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.
«Россия продолжит реализовывать свои национальные задачи на севере и остается открытой для работы со всеми, кто настроен конструктивно», - говорится в сообщении российского МИД.
При этом подчеркивается, что ответственность за развал архитектуры Баренцева сотрудничества лежит на «партнерах» России в Соввете.
Послание о выходе России из Совета Баренцева/Евроарктического региона, подготовленное министром иностранных дел Сергеем Лавровым, направлено участникам и секретариату организации, а также и главе евродипломатии Жозепу Боррелю.
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