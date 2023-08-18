МИД: Россия включила в стоп-лист 54 британцев

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Россия в качестве ответной меры на политику Великобритании внесла в «стоп-лист» 54 британских гражданина. Об этом сообщили в МИД РФ.
Отмечается, что в санкционный список вошли оказывающая давление на международную спортивную изоляцию РФ министр по делам культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер, заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди и прокурор МУС.
Сообщается, что под рестрикции попали журналисты британских СМИ. В ведомстве подчеркнули, что любые санкции в сторону РФ получат «решительный отпор».
Напомним, Министерство иностранных дел РФ ввело санкции против прокурора МУС, который выдал «ордер на арест» российского лидера Владимира Путина. Ранее Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина 17 марта 2023 года. Российского лидера обвинили в военном преступлении – незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.
Одновременно МУС выдал ордер на арест уполномоченной при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.
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Сообщается, что под рестрикции попали журналисты британских СМИ. В ведомстве подчеркнули, что любые санкции в сторону РФ получат «решительный отпор».
Одновременно МУС выдал ордер на арест уполномоченной при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.
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Екатерина Коршунова