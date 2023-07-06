МИД: Россия закроет генконсульство Финляндии в Санкт - Петербурге

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Россия в качестве ответной меры на конфронтационную политику финских властей вышлет девять дипломатов Финляндии и закроет консульство.
Также с 1 октября будет прекращено действие генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Данное решение принято в ответ на антироссийскую политику страны. В заявлении МИД подчеркивается, что финской стороне направлена дипломатическая нота.
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Анастасия Крестьянова