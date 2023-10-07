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Гастроэнтеролог Вялов назвал продукт, предотвращающий онкологию

Врач Вялов: Ежедневное употребление белка предотвращает развитие рака
07 октября 2023, 19:06
Фото: istockphoto/Olesia Shadrina

Фото: istockphoto/Olesia Shadrina

Ежедневное употребление белковой пищи замедляет процесс старения и предотвращает развитие онкологических заболеваний. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

В своем телеграм-канале специалист написал, что когда в клетке повреждается генетический материал, включается белок р53 и приостанавливает деление клетки. Этот процесс позволяет не только поддержать стабильность генома, но и противостоит появлению онкологии.

По словам врача, присутствие белка в пище крайне важно для всего организма. Сбалансированное питание поможет наладить работу всех жизненных систем и органов и избавит от лишнего веса. Хорошим примером насыщенного белком рациона являются два яйца, нежирные сорта сыра или творог на завтрак, красное мясо, птица или рыба в отварном виде на обед, салат с тунцом или морепродуктами на ужин.

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В МИД РФ оценили антироссийский проект развития внешней политики Швейцарии
Захарова раскритиковала проект Стратегии внешней политики Швейцарии
07 октября 2023, 19:37

Фото: iStock/shipov

Россия учтёт антироссийскую направленность проекта Стратегии внешней политики Швейцарии до 2027 года. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она подчеркнула, что правительство государства намерено обеспечивать безопасность на Европейском континенте «не вместе с Россией, а от неё». Таким образом, какое-либо сотрудничество с Москвой сводится на нет.

Также, по словам Захаровой, в документе сообщается, что наполненность государственного нейтралитета будет варьироваться в зависимости от обстоятельств. Тем самым, Швейцария не только следует политике «коллективного Запада», но и разрушает все принципы «вечного нейтралитета».

Проект Стратегии внешней политики Швейцарии, рассчитанный на 2024-2027 годы, будет принят в начале следующего года.

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Страна-союзница России поддержала действия Палестины в Израиле
В МИД Сирии заявили о поддержке действий Палестины в Израиле
07 октября 2023, 19:14

Фото: iStock/butenkow

Сирия, являющаяся союзником России, заявила о поддержке военных действий палестинского движения ХАМАС на территории Израиля. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на сирийское внешнеполитическое ведомство.
По сообщению МИД, Сирия поддерживает действия палестинцев, которые стремятся искоренить сионистский терроризм. В ведомстве также отметили, что Палестина одержит победу в этом конфликте.

Кроме того, в МИД Сирии убеждены, что Палестина имеет право стать суверенным государством.

При этом, арабская страна выступила против действий израильской оккупации в отношении палестинского народа.

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#сирия
#израиль
#война
#поддержка
#террористы
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Sky: Киев пойдет на примирение с Россией после провала переговоров с Западом
07 октября 2023, 18:18

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться от западных союзников выделения достаточного финансирования, а значит ему придется пойти на компромисс с Россией. Такое мнение высказали аналитики издания Sky News.
Авторы публикации осторожно предполагают, что складывающаяся ситуация говорит о начале конца для Киева. В статье указано, что необходимость оказания постоянной помощи Украине стала непосильным бременем для стран Запада, где и так не все благополучно в экономике и растет уровень инфляции. В свете этого, пишут обозреватели, внимание политиков и электората неумолимо сдвигается в сторону внутренних проблем.

Если минувшим летом украинские войска не сумели добиться превосходства, будучи подготовлены настолько хорошо, насколько это возможно, то дальнейшее спонсирование союзниками затратного конфликта приведет лишь к его затягиванию без каких либо подвижек, резюмируют авторы материала.

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#сша
#дом
#украина
#помощь
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Трамп заявил, что война в Израиле была проплачена рядовыми американцами
Трамп: средства налогоплательщиков США помогли ХАМАС атаковать Израиль
07 октября 2023, 18:14

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Средства американских налогоплательщиков помогли ХАМАС начать войну с Израилем. С таким заявлением выступил бывший президент США Дональд Трамп.
Он убеждён, что деньги палестинским террористам поступали из администрации нынешнего президента США Джо Байдена. То есть, движение ХАМАС было профинансировано за счёт средств рядовых американцев.

Также Трамп отметил, что предыдущая американская администрация принесла на Ближний Восток мир. А нынешняя власть во главе с Байденом снова сводит его на нет.

Напомним, что утром 7 октября палестинское террористическое движение ХАМАС объявило войну Израилю. В течение всего дня со стороны сектора Газа производятся ракетные удары по территории Израиля. 

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#израиль
#сша
#дональд трамп
#джозеф байден
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Полковник Макгрегор: Белый дом шокирован числом протестующих против помощи Киеву
07 октября 2023, 17:43

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Президент США Джо Байден был шокирован количеством людей, выступающих против дальнейшей поддержки Украины. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
В эфире YoyTube-канала Stephen Gardner он отметил, что сотрудники администрации Белого дома были буквально ошарашены тем количеством людей, которые высказывают недовольство отправкой все новых и новых пакетов помощи киевскому режиму. Эксперт привел в пример представителей Республиканской партии, которые напомнили властям о проблемах миграции и медицинского обслуживания, до которых у правительства не доходят руки из-за того, что они слишком заняты поддержкой Украины.

Макгрегор уверен, что это именно США развязали конфликт на Украине, а без вмешательства Вашингтона никакого противостояния и вовсе бы не было. Единственное, что требовалось от Белого дома — прислушаться к позиции России, которая твердо заявляла, что не приемлет вхождение Украины в состав НАТО, заключил эксперт.

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#дома
#нато
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Политолог Перла назвал третьего возможного участника конфликта в Израиле
Политолог Перла: если Иран присоединится к Палестине – Израилю не победить
07 октября 2023, 17:09

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Если к радикальному палестинскому движению ХАМАС присоединятся боевики из Тегерана, то Израиль понесёт большие потери. К такому выводу пришёл обозреватель «Царьграда» Андрей Перла.
Он отметил, что война исключительно между Палестиной и Израилем принесёт урон второй стороне, но всё же, с большей вероятностью, станет победной для неё. 

А вот если к палестинским террористам присоединятся их иранские соседи, конфликт может надолго затянуться и вряд ли завершится победой Израиля, уверяет Перла.

Также обозреватель «Царьграда» отметил несколько политических последствий эскалации конфликта. Во-первых, Израиль больше не будет участвовать в решении вопроса с конфликтом на Украине, а интересы западных стран будут направлены на Ближний Восток, то есть, Украина покинет первую позицию.

Во-вторых, тяжёлый ущерб понесёт Демократическая партия США. Перла предполагает, что ХАМАС может обеспечивать победу республиканцев на президентских выборах в следующем году.

И, в-третьих, при любом развитии событий в Израиле, Иран всегда будет оставаться в выигрыше. 

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#израиль
#конфликт
#развитие
#война
#иран
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Рамзан Кадыров предложил временно отменить выборы из-за спецоперации
07 октября 2023, 17:07

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил отменить предстоящие в следующем году президентские выборы. Такое предложение он озвучил во время флешмоба, посвященного дню рождения Владимира Путина.
Впрочем чеченский лидер предложил и другой вариант: провести безальтернативные выборы, на которых единственным кандидатом был бы действующий президент России. По мнению Кадырова, в нынешних сложных экономических и политических условиях противостояния с Западом только Владимир Путин способен должным образом защитить страну и повести ее вперед.

Глава Чечни назвал российского лидера мудрым политиком и воином, честным и правильным человеком, который никогда не бросает своих и всегда вникает во все проблемы регионов, в том числе и Чеченской Республики. Более достойного кандидата на пост руководителя российского государства просто нет, заключил Кадыров.

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#кадыров
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Эрдогана переизбрали председателем правящей турецкой партии
Yeni Şafak: Эрдогана переизбрали председателем правящей партии Турции
07 октября 2023, 16:39

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вновь избран председателем правящей Партии справедливости и развития. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.
Уточняется, что за кандидатуру Эрдогана проголосовали все участники съезда партии, а именно, 1399 делегатов.

Напомним, что партия справедливости и развития Турции была основана Эрдоганом в 2001 году. У власти партия находится с ноября 2002 года, то есть, уже свыше 20 лет. 

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не нуждается в поддержке Евросоюза. По его словам, государство никогда не полагалось на поддержку, в том числе и финансовую, от своих соседей, поэтому и сейчас Турция остаётся самодостаточным государством. 

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#реджеп тайип эрдоган
#турция
#партия
#выборы
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В Госдуме заявили о необходимости эвакуации россиян из Израиля
Депутат ГД Хамзаев: необходимо эвакуировать россиян из Израиля
07 октября 2023, 15:59

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Россия должна эвакуировать своих граждан из Израиля и Палестины. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев, комментируя начавшееся военное столкновение между государствами.
Он отметил, что миссия по эвакуации российских граждан должна осуществляться по дипломатическим каналам и при поддержке МЧС.

Ранее сообщалось, что на всей территории Израиля указом министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира введено чрезвычайное положение. Российский союз туриндустрии призвал россиян, находящихся на территории государства, следовать указаниям местных властей и следить за обновлением информации. 

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#израиль
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#госдума
#эвакуация
#война
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Достижения.рф