Гастроэнтеролог Вялов назвал продукт, предотвращающий онкологию

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Ежедневное употребление белковой пищи замедляет процесс старения и предотвращает развитие онкологических заболеваний. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.
По словам врача, присутствие белка в пище крайне важно для всего организма. Сбалансированное питание поможет наладить работу всех жизненных систем и органов и избавит от лишнего веса. Хорошим примером насыщенного белком рациона являются два яйца, нежирные сорта сыра или творог на завтрак, красное мясо, птица или рыба в отварном виде на обед, салат с тунцом или морепродуктами на ужин.
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Александр Бойцов